Nach Krankheit: Künstlerin erfüllte sich Traum – „Habe dieses starke Bedürfnis in mir“

Ihre Werke sind farbenfroh und ausdrucksstark: Die Baldhamerin Andrea Hibler in ihrer neuen Galerie. © Edelmann

Andrea Hibler hat in Vaterstetten ihre Galerie eröffnet. Die ehemalige Weinhandlung wird auch als Atelier und für Workshops genutzt.

Vaterstetten – „Manchmal braucht es einen Anstoß von außen, um den Mut zu finden, sich endlich seinen Traum zu erfüllen“, sagt Andrea Hibler. Für die ehemalige Vertriebsmanagerin war dieser Anstoß eine schwere Augenerkrankung. Wieder geheilt, kündigte die Baldhamerin mit 49 Jahren ihren sicheren Job und tat das, was sie schon immer tun wollte: nämlich malen. „Mein Arzt hatte mir geraten, das zu tun, was mir guttut“, erzählt Hibler. Fortan widmete sie sich ihrer Leidenschaft in Vollzeit, zunächst nur für sich, doch dann wagte sie den Schritt in die Öffentlichkeit.

Schwere Krankheit war der Anstoß

Mit Erfolg: Bereits bei ihrer ersten Vernissage 2016 verkaufte sie neun Werke. Es folgten Ausstellungen in München, Hamburg, Genua, Paris und Miami. Dass sie sich nun auch den Traum einer eigenen Galerie erfüllen konnte, verdankt Hibler einem Zufall: „Mein Mann bat mich, ihm eine Fischsemmel aus dem Lokal in der Wendelsteinstraße mitzubringen“, erzählt sie. Ein paar Häuser weiter gab es den leer stehenden Laden, in dem ehemals eine Weinhandlung untergebracht war.

In Räumen einer ehemaligen Weinhandlung

Schon mehrfach war Hibler daran vorbei gekommen, diesmal traf sie zufällig die Vermieterin vor der Tür und sprach sie an. Dem Mietvertrag folgte die Renovierung und vor wenigen Wochen schließlich die glanzvolle Eröffnung mit über 100 Gästen. Auf 120 Quadratmetern zeigt sie ihre Werke, die sie in vier Kategorien einteilt: „Classy“ für die eher dezenten Werke, „Fresh&Cheeky“ für farbenfrohe Bilder, „Black Beauty“ für Kunst auf schwarzer Leinwand und „Ocean“ für ihre Meeresbilder in Resin, einer Kunstharztechnik. „Ich habe dieses starke Bedürfnis in mir, einer leeren Leinwand Leben einzuhauchen, je größer sie ist, desto besser“, so Hibler.

Künstlerin gibt Leidenschaft weiter

Inspirationen holt sie sich auf Reisen oder beim Musikhören. Die neuen Räume werden nicht nur als Galerie genutzt, sondern auch als Atelier und für Workshops. Denn die Künstlerin möchte ihre Leidenschaft weitergeben. Unter anderem bietet sie Kurse an, die sie „Sip & Paint“ nennt: „Das kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt Schlürfen & Malen. Bei einem Gläschen Wein tauschen wir uns aus, lassen die Seele baumeln und malen“, erklärt Hibler.

In der Kursgebühr sind alle Materialien enthalten und am Ende können die Teilnehmer ihr eigenes Werk mit nach Hause nehmen. „Die Leute sind nach dem Kurs stolz und glücklich und genau das möchte ich erreichen. Das Leben ist zu kurz, um sich seine Träume nicht zu erfüllen. Natürlich ist das nicht immer einfach, aber wenn man an sich glaubt, wird am Ende alles gut“, ist die Künstlerin überzeugt.

Vom 27. bis 29. Oktober stellt Hibler auf der Kunstmesse ArtMuc aus. Ihre Galerie ist nach Voranmeldung geöffnet oder man schaut einfach vorbei: Ist die Künstlerin vor Ort, steht die Tür offen. Nähere Infos unter www.art-hibler.de.

