Nach längerer Schließung: Tegernseer Hof macht Biergarten und Lokale wieder auf - „Viel Herzblut“

Von: Gabi Werner

Die traditionsreiche Gaststätte Tegernseer Hof öffnet nun auch wieder ihre Innen- und Außengastronomie. © Thomas Plettenberg

Der große Biergarten des Tegernseer Hofs in Finsterwald wurde zuletzt schmerzlich vermisst. Jetzt ist klar: Ab 1. Mai hat die Gastronomie wieder geöffnet.

Finsterwald – Der Personalmangel und Corona hatten dem Tegernseer Hof in Finsterwald schwer zu schaffen gemacht: Die Gastronomie samt dem beliebten Biergarten wurde 2021 geschlossen. Das blieb auch so, als im vergangenen Jahr mit Tobias Schröder ein neuer Pächter das Haus übernahm. Er sorgte im Sommer 2022 zwar für eine rasche Wiederbelebung des Hotelbetriebs, für die Öffnung der Lokale fehlten aber auch ihm die Mitarbeiter. Das hat sich nun offenbar geändert: Wie der Betreiber mitteilt, öffnet der Tegernseer Hof zum 1. Mai wieder seine Innen- und Außengastronomie.

Gastro im Tegernseer Hof startet mit einer Vier-Tage-Woche

„Wir starten zunächst mit einer Vier-Tage-Woche“, erklärt Schröder. Ganz nach dem Motto „Weniger ist mehr“ wolle er sukzessive das Geschäft, vor allem das Hotel, ausbauen. Montag, Dienstag und Mittwoch ist daher in der Gastronomie Ruhetag, an den anderen Tagen werden der Biergarten und die Stuben künftig von 12 bis 21 Uhr geöffnet haben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch der Maibaum wird am Tag der Wiedereröffnung aufgestellt

Der 1. Mai sei der perfekte Tag für die Eröffnung, meint der Pächter. Denn nach sechs Jahren Pause werde direkt neben dem Tegernseer Hof auch der Maibaum aufgestellt. „In der Gaststätte steckt viel Herzblut“, so Schröder. Zuletzt sei viel in den Umbau investiert worden. Eigentümer des Tegernseer Hofs ist Kristian Nicol Worbs, der mit seiner Immobiliengesellschaft Aureus kürzlich auch das Post-Areal in Tölz erworben hat und diesen Bereich mit eine Mischnutzung aus Einzelhandel, Gastronomie und Tiefgarage neu beleben möchte. gab

