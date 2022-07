Massencrash im Reiseverkehr: Riesiger Stau auf der A8 Richtung Süden - Acht Rettungswagen im Einsatz

Von: Klaus-Maria Mehr

Nichts geht mehr: Der Rückstau reichte zeitweise bis zum Kreuz München Süd. © Rolf Poss/Imago

Am frühen Samstagmorgen hat sich ein Unfall mit sieben Fahrzeugen auf der A8 Richtung Salzburg ereignet. Die Strecke ist immer noch zum Teil gesperrt, der Stau riesig.

Holzkirchen - Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet, kam es gegen 06:15 Uhr auf der A8 Richtung Salzburg kurz vor der Anschlussstelle Holzkirchen zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der linken Spur. Noch dauert die Räumung der Unfallstelle an. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Schwerer Unfall auf A8: BMW stoppt plötzlich auf der linken Spur

Klar ist, dass ein BMW aus der Schweiz plötzlich auf dem linken Fahrstreifen anhielt. In der Folge fuhren vier weitere Fahrzeuge auf diesen BMW auf und aufeinander. Wohl durch den Unfall kam es auf dem mittleren Fahrstreifen ebenfalls zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Acht Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Warum der BMW plötzlich stoppte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Neben dem Rettungsdienst sind mehrere Feuerwehren, die Straßenmeisterei und natürlich die Autobahnpolizei Holzkirchen vor Ort.

Durch die lange Sperre am Reisetag Samstag entwickelte sich schnell ein kilometerlanger Stau. Er reichte ab Holzkirchen zeitweise bis zum Autobahnkreuz München-Süd zurück.

Sperre auf A8 seit etwa 8.15 Uhr zum Teil wieder aufgehoben - Rückstau bis München

Inzwischen (seit etwa 8.15 Uhr) ist nur noch die linke Spur gesperrt. Die Fahrbahn muss dort noch vom Öl befreit werden. Die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge dauert ebenfalls noch an.

Aktuell ist „nur“ noch der linke Fahrstreifen gesperrt. Ein Spezialfahrzeug zur Fahrbahnreinigung , die sogenannte Ölhexe, ist im Einsatz. Die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge dauert ebenfalls noch an. Der Rückstau ist mittlerweile beim Autobahnkreuz München Süd angelangt.

