Nach Schnee-Chaos am Airport: Jetzt ist klar, wie viele Passagiere von den Schließungen betroffen waren

Von: Lucas Sauter Orengo

Schnee-Chaos Anfang Dezember zwang den Flughafen München dazu, den Betrieb kurzzeitig einzustellen. Wenige Tage später das selbe Szenario, der Grund diesmal: Eisregen. Jetzt sind die Folgeschäden klar.

Flughafen München - Das Schnee-Chaos 2023, es wird wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Ganz München und die Region versanken Anfang Dezember unter einer Schneedecke. Fast einen halben Meter hoch summierte sich die weiße Pracht, die schnell massive Konsequenzen mit sich bringen sollte. Der Hauptbahnhof wurde kurzfristig zugesperrt, über Tage hinweg fielen zahlreiche Verbindungen im Regional- und Fernverkehr aus. Auch der ÖPNV der Landeshauptstadt litt massiv unter der Witterung, erst knapp zwei Wochen später fuhren Tram, U-Bahn und Bus wieder einigermaßen störungsfrei.

Der Flughafen München hielt dem Winter-Wetter ebenfalls nicht stand und musste dicht machen – und das gleich zweimal innerhalb weniger Tage.

Dass es wetterbedingt zu Verspätungen und Ausfällen im Flugbetrieb kommt, ist besonders im Winter keine Seltenheit. (Symbolbild) © Imago/imagebroker

Flughafen München: Nach Wetter-Chaos am Airport - jetzt ist klar, wie schwer die Folgen sind

Erst ging am Wochenende des Winter-Einbruchs gar nichts mehr – am Airport startete und landete keine Maschine. Dann, Mitte der Woche, die nächste Hiobsbotschaft: Wegen Eisregen musste der Franz-Josef-Strauss-Flughafen erneut seinen Betrieb einstellen.

Jetzt, einige Tage nach den Turbulenzen am Airport, ist klar, dass das wetterbedingte Chaos den Flughafen rund 250.000 Passagiere gekostet hat, so das Flug–Informationsportal aerotelegraph. Wie es weiter heißt, würden sich die finanziellen Auswirkungen schwer beziffern lassen. Die Viertelmillion werde dem Flughafen fehlen, sagte eine Flughafen-Sprecherin gegenüber dem Portal. Nach den Pandemie-Jahren befindet sich der Airport eigentlich wieder in einer Zeit des Aufschwungs. Besonders Personalmangel macht der Luftfahrtbranche jedoch zu schaffen – und damit auch den leidtragenden Passagieren.

