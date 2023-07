Trauer nach tödlichem Unfall in Weyarn: „Tiefes Loch in unserer Feuerwehrfamilie“

Von: Dieter Dorby

Teilen

Stärkende Worte am Einsatzort: Notfallseelsorger und Diakon Alois Winderl (hinten 3.v.l.) betreute die Einsatzkräfte. © Thomas Gaulke

Nicht nur die Gemeinde Weyarn steht nach dem Unfall am Dienstag, der drei jungen Männern auf einem Betriebsgelände das Leben gekostet hat, unter Schock. Menschen im ganzen Landkreis sind fassungslos und nehmen Anteil. Vor allem in den Reihen der Feuerwehren.

Weyarn – Der Tod der drei Männer im Alter von 20, 27 und 28 Jahren beherrscht die Gespräche in der Gemeinde Weyarn. Die Verunglückten waren alteingesessen, im Dorf- und Vereinsleben aktiv. Und auch bei der Feuerwehr als „fleißige, zuverlässige und tatkräftige Kameraden und Freunde“ geschätzt, wie in einem Post der Feuerwehr Weyarn auf Instagram zu lesen ist – „im stillen Gedenken an unsere Kameraden“. Der Tag des Sports, der am Wochenende mit allen Sportvereinen der Gemeinde stattfinden sollte, wurde abgesagt. Und in der Nachbargemeinde Valley überlegt der Trachtenverein, ob zum Gaufest, eigentlich der Pflichttermin der Brauchtumsvereine, ausgerückt wird – denn „bei dem tragischen Unfall war ein Mitglied unseres Vereins beteiligt“.

Tiefe Trauer über Weyarn hinaus – Männer waren Mitglieder der Feuerwehr

Vor allem die aktiven Mitglieder der Feuerwehren nicht nur im Landkreis Miesbach trifft der Verlust schwer. Dies bestätigt Kreisbrandrat Anton Riblinger: „Der Tod unserer drei Feuerwehrkameraden reißt ein tiefes Loch in unsere Feuerwehrfamilie. Alle drei waren engagierte, motivierte und höchst geschätzte Kameraden, die sich als aktive Feuerwehrler uneingeschränkt in den Dienst der Gesellschaft gestellt haben.“ Er als Kreisbrandrat wie der Kreisfeuerwehrverband trauere mit den Familien, Angehörigen und Kollegen der Verstorbenen.

Viele Feuerwehrler posten die schwarze Kerze. © MM

„Drei junge Menschen wurden auf tragischste Weise aus dem Leben gerissen“, fasst Riblinger den Unfall zusammen. „Das Unglück lässt uns alle, vor allem die Kameraden der Feuerwehr Weyarn, tief bedrückt, fassungslos und traurig zurück. Ich danke allen der über 200 Einsatzkräfte vor Ort, speziell den Krisen- und Notfall-Teams und den hinzugezogenen umliegenden Feuerwehren für ihre Unterstützung in diesem außergewöhnlich schweren Einsatz.“ Unter anderem kümmerte sich Feuerwehr-Seelsorger Alois Winderl um die teils tief getroffenen Kameraden.

Feuerwehr Weyarn von Einsatz abgezogen

Ähnlich hatte sich zuvor Bürgermeister Leo Wöhr geäußert, der alle drei Männer kannte. Die Nachricht vom Tod der drei jungen Feuerwehrmänner habe den ganzen Ort in einen Schockzustand versetzt (wir berichteten).

Das zeigte sich bereits beim Einsatz. Als klar war, dass es sich bei den Vermissten um Kameraden handelte, wurde die Feuerwehr Weyarn abgezogen und durch die Feuerwehr Holzkirchen ersetzt.

Erste Erklärungsansätze zum Unfallhergang

Tiefe Bestürzung ist zu spüren, aber auch die drängende Frage: Wie konnte es zu diesem unfassbaren Unglück kommen? Wie sich mittlerweile herauskristallisiert, handelte es sich bei dem Schacht nicht um die Zuführung zu den Leitzachwerken – dies dementieren auch die Stadtwerke München. Vielmehr war es offenbar eine Regenwasserzisterne, die gereinigt werden sollte. Der Zugang erfolgte über einen Gully. Wie genau es dabei zum Tod der drei Männer kam, ist noch immer von offizieller Seite unbestätigt. Zunehmend ist zu hören, dass die Männer Opfer der Faulgase geworden sind, die im mehrere Meter tiefen Schacht gestanden sein sollen. Dabei sollen die Männer das Bewusstsein verloren haben. Eine Theorie, die plausibel klingt, aber von offizieller Seite nicht kommentiert wird.

Und das wird wohl noch längere Zeit so sein. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, wolle man die Ermittlungen der Kripo abwarten.