100 Jahre altes Haus wird Luxus-Anwesen: Villa in Oberbayern für 13,9 Millionen Euro zum Verkauf

Von: Tanja Brinkmann

Ein exklusives Objekt: Die Villa an den Kramerhängen ist aufwendig saniert worden. © FH-Projektmanagement

Es war ein Mammutprojekt. Die Sanierung der denkmalgeschützten Villa hat Franz Hummel und sein Team vier Jahre lang beschäftigt. Jetzt erstrahlt das gut 100 Jahre alte Haus in neuem Glanz.

Garmisch-Partenkirchen – Es war eine Herausforderung. Eine, der sich Franz Hummel nicht mehr stellen will. „Zu aufwendig und vor allem zu teuer“, sagt der Investor. Er hat in den vergangenen vier Jahren mehr in die Villa Pringsheim gesteckt, als er herausbekommen wird. Trotz der 13,9 Millionen Euro, die er für das fertige Objekt verlangt. Mit dem, was er und sein Team an den Kramerhängen in Garmisch-Partenkirchen geschaffen haben, ist er aber dennoch zufrieden. „Etwas Besonderes“ nennt er den zweigeschossigen Flachsatteldachbau in Formen des Heimatstils von Anton Braun.

Dass dieser unter Denkmalschutz steht, erschwerte das Ganze massiv. „Das Problem waren die Materialien, die man teilweise nur schwer herbekommt.“ Jetzt ist das Haus mit 600 Quadratmetern Wohnfläche sowie einer Personalwohnung, einem Gästehaus, Swimmingpool und Spa-Bereich eingerichtet – und wird vermarktet. „Das ist sicher eines der exklusivsten Objekte im Ort“, sagt Hummel.

Entspannung pur verspricht der Pool-Sauna-Bereich, der wie das Gästehaus neu angebaut wurde. © FH-Projektmanagement

Haus wurde 1915/16 erbaut und hat eine interessante Geschichte

1915/16 war das Haus erbaut worden, für die jüdische Gutsbesitzer-Witwe Hedwig Johanna Pringsheim. Aus Breslau, der Hauptstadt der historischen Region Schlesien, hatte es die 60-Jährige nach Garmisch verschlagen. Wahrscheinlich wollte die Mutter dreier Söhne und einer Tochter nach dem Tod ihres Mannes Hugo neu anfangen. Am 11. Januar 1938 starb Hedwig Pringsheim in ihrer Wahlheimat. Im August 1939 ließ der Bürgermeister des Marktes in das „Verzeichnis der in Garmisch-Partenkirchen vorhandenen Anwesen jüdischer Besitzer“ eintragen, dass die Villa an G.A. und O.W., ersterer Lokomotivführer, letzterer Privatmann, verkauft worden sei.

Das hat Ortshistoriker Alois Schwarzmüller recherchiert und in seinen Beiträgen zur Geschichte des Marktes Garmisch-Partenkirchen im 20. Jahrhundert (gapgeschichte.de) festgehalten. Bereits zuvor war das Anwesen „zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung eingetragen für den Reichsfiskus (Heer) worden mit Bezugnahme auf die Bewilligung vom 3. März 1938“. Berechnet habe man hierfür auch einen „Entjudungsgewinn“.

Als Rückzugsort haben Franz Hummel und sein Team den Wohnbereich im Dachgeschoss eingerichtet. © FH-Projektmanagement

Wer nach dem Zweiten Weltkrieg in der Villa Pringsheim wohnte, ist nicht bekannt. Feststeht, dass Hummel vor vier Jahren zugriff, als ihm dieser „Rohdiamant“ angeboten wurde. In enger Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt hat er daraus „ein einzigartiges Schmuckstück“ geschaffen. Ein bezugsfertiges. Der 3800 Quadratmeter große Garten ist angelegt, viel Grün, unterbrochen von weißen und lila-farbenen Blüten. Auch hier gab es genaue Vorgaben, was gepflanzt werden darf. „Wir durften aber etwas mehr machen“, sagt Hummel. Die Außenlampen, bei denen die Farbe der Balkone aufgegriffen wird, sind eigens für die Villa an den Kramerhängen entstanden. Genau wie Wand- und andere Farben sowie vieles mehr.

Saniertes Luxusanwesen in Garmisch-Partenkirchen wird komplett möbliert verkauft

Es ist ein ganz besonderes Anwesen. Das unterstreicht Hummel auch beim Rundgang. Noch gut erinnert er sich an die Diskussionen mit den Denkmalschützern. Unter anderem ging’s um den Dachstuhl, der völlig kaputt war, nachdem ein Baum reingefallen war. Letztendlich konnten sich die beteiligten Parteien stets einigen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Wir sind stolz darauf“, betont der Investor. Für dieses „rundum gelungene Objekt haben wir nur positive Rückmeldungen bekommen“. Wer letztlich einzieht, ist noch ungewiss. Die Gerüchteküche kochte schon während der Bauphase hoch.

Wer auch immer das Gebäude mit dem Gästehaus, das wie der Pool-Sauna-Bereich in einem ganz anderen Stil neu gebaut wurde, erwirbt, den erwartet ein komplett möblierter Wohnbereich. Im Erdgeschoss ein großzügig geschnittener Wohn-Essbereich mit offener Küche, von dem aus man auf die Terrasse gelangt. Im ersten Stock ein Bad mit frei stehender Wanne, ein Ankleideraum und ein Schlafzimmer, in dem man beim Aufwachen das Zugspitzmassiv erblickt.

Weitere Räume, ein Rückzugsraum mit Kamin und Balkon im zweiten Stock, sowie eine Einliegerwohnung komplettieren das Angebot. Die Bilder an den Wänden wurden eigens für diese Villa geschaffen. Anderes, wie die Beschläge für die Fenster und Türen, genau wie den Holzboden mussten Hummel und sein Team mühsam besorgen. Wo’s möglich war, wurde alles auf den technisch neuesten Stand gebracht. „Es ging nicht überall“, sagt der Investor. Auch wenn dem Garmisch-Partenkirchner sehr gefällt, was am Fuß des Kramers entstanden ist, war er nie in Versuchung, dort selber einzuziehen.

