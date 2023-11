„Die krisenreichste Zeit der Gastronomie erlebt“: Wirt macht Schluss – und sorgt sich um die Zukunft

Von: Wolfgang Schörner

Vor fünf Jahren übernahmen Adrian Auer und Tamara Wirth die Stadthalle samt Gaststätte, die sie „Wirtshaus zur Koinschaufe“ tauften. Ende 2023 ist Schluss. © Wolfgang Schörner

Adrian Auer wird Ende Dezember als Wirt der Penzberger Stadthalle aufhören. Er hatte das „Wirtshaus zur Koinschaufe“ mit seiner Frau Tamara Wirth fünf Jahre lang geführt. Grundsätzlich macht er sich Sorgen um die Gastronomie.

Penzberg – In einem Nebensatz hatte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) diese Woche in der Bürgerversammlung verkündet, dass Adrian Auer zum Jahresende als Stadthallen-Wirt aufhört. Am 31. Dezember ist Schluss. Das bestätigte Auer auf Nachfrage der Heimatzeitung. Anfang Januar 2019 hatten der gelernte Hotelkaufmann und seine Frau Tamara Wirth – er damals 26, sie 25 Jahre alt – die Stadthallen-Gastronomie übernommen und sie „Wirtshaus zur Koinschaufe“ getauft. Zuvor hatte das Paar die Wirtschaft „Kärntner Alm“ in Mittenwald betrieben.

Adrian Auer: Entscheidung hat hauptsächlich private Gründe

Die Entscheidung aufzuhören habe hauptsächlich private Gründe, sagt Adrian Auer. Seit seine Frau das zweite Kind bekommen hat, wurde es zunehmend zum Zeitproblem, die Familie und die arbeitsintensive Arbeit in der Gaststätte unter einen Hut zu bekommen. Seine Frau, eine gelernte Einzelhandelskauffrau, war bereits vor einigen Monaten aus dem Modegeschäft ausgestiegen, das sie vor einem Jahr mit einer Kollegin an der Bahnhofstraße eröffnet hatte.

Sorgen um die Zukunft der Gastronomie

Mit dem Beruf als Gastwirt hat der Abschied ihm zufolge nichts zu tun. „Ich liebe die Gastronomie, meine Frau auch“, sagt er. Allerdings macht sich Auer grundsätzlich Sorgen um die Zukunft der Gastronomie: wegen der steigenden Personalkosten und Energiepreise sowie der Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung nächstes Jahr. Das habe ihn bestärkt aufzuhören.

„Die krisenreichste Zeit der Gastronomie erlebt“

Im Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre sagt Auer, er habe „ die krisenreichste Zeit der Gastronomie erlebt“. Schwer waren die zweieinhalb Jahre der Corona-Pandemie. Personell habe er sich davon nicht mehr erholt, weil Mitarbeiter in andere Branchen abgewandert sind. Und dann stiegen in Folge des Ukraine-Kriegs die Energiepreise. Für das Heizöl zahle er heute doppelt so viel wie vorher, erzählt der Gastronom. Er geht aber nicht im Groll. Mit der Stadt habe es immer ein gutes Einvernehmen gegeben. Die Stadthalle, sagt er, „war fünf Jahre unser Wohnzimmer“. In der Zeit kamen Sohn und Tochter des Paares auf die Welt. Die Stadthalle sei zwar „nicht das einfachste Objekt“, es gebe aber laufend riesige Veranstaltungen, vom Fasching über Starkbier, Gauplatteln und Bürgerversammlung bis zu den Vereinsfeiern und dem „unglaublich coolen Kulturprogramm“, das Thomas Breitenfellner organisiert. Er hofft, dass auch in Zukunft in der Stadthalle Leben herrscht und sie ein Treffpunkt für die Penzberger bleibt, wie es die Bergleute einst vorgesehen hatten.

„Koinschaufe“: In den letzten Wochen noch einmal Vollgas

Nun konzentriert sich Auer aber erst einmal auf die letzten Wochen in der „Koinschaufe“. Bis Ende des Jahres heiße es Vollgas, sagt er angesichts der vielen Veranstaltungen und Weihnachtsfeiern. Und was kommt für das Paar danach? Auer antwortet, dass es mehrere Möglichkeiten gebe, die von Selbstständigkeit bis Angestelltenverhältnis reichten. „Mehr kann ich noch nicht sagen.“

Stadt sucht jetzt einen Nachfolger für Stadthalle und „Koinschaufe“

Bürgermeister Korpan erklärt, dass die Zusammenarbeit immer gut gewesen sei. Auch persönlich sei er zufrieden gewesen. „Es hat alles gepasst.“ Wäre Auer nicht auf die Stadt zugekommen mit der Ankündigung aufzuhören, hätte es keinen Grund dafür gegeben. Die Stadt Penzberg wird nun die Gaststätte samt Stadthallen-Bewirtung neu ausschreiben. Nächste Woche soll dies auf der städtischen Internetseite online gehen. Offen ist, ob so schnell ein neuer Wirt gefunden wird. Ab 1. Januar wird der Nachfolger gebraucht. Womöglich muss eine gewisse Zeit ohne Wirt überbrückt werden, indem das OK Penzberger Fasching und andere Veranstalter zum Beispiel Catering-Unternehmen engagieren, so Korpan.

Vor einigen Jahren erlebte die Stadt ein Fiasko

Die Wirte-Suche ist tatsächlich nicht einfach. Ein Fiasko erlebte die Stadt, als sie Ende 2016 erst ein Wirte-Duo präsentierte, das der Stadthalle nach drei Jahren Sanierung neues Leben einhauchen sollte, kurz vor der Eröffnung aber doch den unterlegenen Bewerber nahm. Kurios wurde es, als dessen Unternehmen, mit dem die Stadt den Vertrag geschlossen hatte, die Geschäftsführung wechselte und es plötzlich – ohne Wissen der Stadt – eine neue Wirtin gab, was im Streit zu deren Rauswurf und zur Stadthallenschließung führte. Erst 2019, als Adrian Auer und Tamara Wirth die Stadthalle übernahmen, kehrte wieder Normalität ein.

