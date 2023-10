Niemand will ins ehemalige Sparkassengebäude – Gemeinde ist verzweifelt auf Nachmietersuche

Von: Andreas Jäger

Aktuell steht das Erdgeschoss des ehemaligen Sparkassengebäudes in Seeshaupt leer. In den beiden oberen Etagen befinden sich Mietwohnungen. © Ralf Ruder

Um den Geldautomaten zu erhalten und den Ortskern zu beleben, kaufte die Gemeinde Seeshaupt 2022 das ehemalige Sparkassengebäude. Doch aus dem Plan, zeitnah einen neuen Mieter für die einstige Bankfiliale zu finden, wurde nichts. Drogerien, Supermärkte, Sanitätshäuser: von allen hagelte es Absagen. Wie es nun weitergehen soll, hat Bürgermeister Egold verraten.

Seeshaupt – Mehr als jede vierte Filiale hat die „Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg“ in den vergangenen Jahren geschlossen, dazu zählte auch jene in Seeshaupt. Um immerhin einen Geldautomaten behalten zu können, entschloss man sich seitens der Gemeinde im vergangenen Jahr dazu, dies durch den Kauf des Gebäudes sowie einen entsprechenden Vertrag mit der Sparkasse zu erreichen.

Da es sich bei dem Haus am alten Postplatz 7 außerdem um einen zentralen Punkt in Seeshaupt handelt, sah man den Kauf laut Bürgermeister Fritz Egold auch als „Zukunftsinvestment“ und eine Möglichkeit zur Belebung des Ortskerns. „Die Gemeinde hat zu dem Zeitpunkt kein Mietobjekt mehr besessen“, erklärt Egold – und hatte damit auch nur geringe Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung der Ortsmitte. Das sollte sich durch den Kauf des 1971 gebauten Hauses ändern. Den Kaufpreis in Höhe von rund 2,96 Millionen Euro wollte man durch die Mieteinnahmen refinanzieren.

Nachfrage bei Rossmann und dm: Aufgrund des Onlinehandels keine Expansionsgedanken

Soweit der Plan. Wer am Gebäude allerdings regelmäßig vorbeikommt, wird bemerken: Im Erdgeschoss – also dort, wo früher die Bankfiliale war – herrscht immer noch gähnende Leere. Doch dabei war man seitens der Gemeinde in den vergangenen Monaten durchaus bemüht, zeitnah einen Mieter für die gut 200 Quadratmeter großen Räumlichkeiten zu finden. Zunächst dachte man an eine Drogerie – also fragte man bei allen großen Ketten, von „Rossmann“ bis „dm“, an. Die Antworten darauf waren relativ ähnlich: Man habe aufgrund des zunehmenden Erstarkens des Onlinehandels derzeit keine Expansionsgedanken.

Als aus den Drogerieplänen also nichts wurde, versuchte die Gemeinde ihr Glück bei Supermärkten. Da man vom gegenüberliegenden „Edeka“-Markt von Vergrößerungswünschen gehört hatte, bot die Gemeinde die freie Fläche zuerst diesem an. Nach anfänglichem Interesse erhielt man allerdings auch hier eine Absage. Selbiges gab es von der Supermarktkette „Feneberg“.

Nutzung als Ärztehaus denkbar – Supermarkt-Pläne begraben

Nachdem damit auch die Supermarktpläne begraben wurden, dachte man aufgrund der örtlichen Nähe zum Seniorenheim „Seeresidenz Alte Post“ an ein Sanitätshaus als potenziellen Mieter. Auch hier habe die Gemeinde wieder „diverse Ketten angeschrieben“, erzählt Egold, doch auch daraus wurde letzten Endes nichts. Aktuell sei eine Nutzung als Ärztehaus dort denkbar, dafür sei bereits „Interesse bekundet“ worden, so der Rathauschef. Eine sichere Zusage gebe es allerdings noch nicht, weshalb auch die Nutzung als Bürogebäude nicht ausgeschlossen ist.

Als monatliche Miete stelle sich die Gemeinde Seeshaupt einen Betrag von 2100 Euro vor, so Egold. Zusätzlich zur Fläche im Erdgeschoss gehören auch noch Kellerräume mit einem eingebauten Tresor. Falls der neue Mieter diesen also benötigt, müsse er sich darum schon mal nicht mehr kümmern, sagt der Rathauschef und scherzt: „Wir nehmen auch Diamantenhändler.“

