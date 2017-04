Nackte Frau läuft randalierend durch Herrsching

Herrsching/Inning - Zu zwei eher ungewöhnlichen Einsätzen wurde die Herrschinger Polizei am Osterwochenende gerufen. Dabei waren die Fälle in Herrsching und in Inning für alle Beteiligten psychisch extrem belastend.

In Herrsching lief eine 54 Jahre alte Frau aus Fürstenfeldbruck – bekleidet nur mit einem Seidenschal – am Ostermontag durch den Ort. „Sie rannte vor vorbeifahrende Autos, pöbelte Motorradfahrer an, leerte fremde Briefkästen im Vorbeigehen und warf die Post daraus auf die Fahrbahn. Sie reagierte auf Ansprache aggressiv und schlug wild um sich“, berichtet die Polizei. Gegen 9.30 Uhr nahmen Beamte sie in der Rieder Straße in Gewahrsam und wiesen sie, auch wegen einer Unterkühlung, ins Amperklinikum nach Fürstenfeldbruck ein.

In Inning hielt derweil ein 21 Jahre alter Mann die Polizei in Atem. Bereits Anfang April war er durch aggressives Verhalten gegenüber der Polizei aufgefallen, nun eskalierten familiäre Streitigkeiten dermaßen, dass die Beamten am Ostermontag eingreifen und den 21-Jährigen schließlich in eine psychiatrische Einrichtung einweisen mussten. Zudem fanden sie bei ihm Utensilien, die auf einen Drogenkonsum schließen lassen. Im Rahmen des Einsatzes wurden die Polizisten auch durch die Begleiterin des Mannes wüst beleidigt.