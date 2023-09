Nandlstädter Mutter braucht Hilfe: Typisierungsaktion „Für Grit und Andere“ bei der Feuerwehr

Sucht eine passende Stammzellenspende: Die 50-jährige Grit aus Nandlstadt ist an Blutkrebs erkrankt. Am Sonntag findet für sie und andere Betroffene eine Typisierungsaktion statt. © privat

„Für Grit und Andere“ lautet das Motto, wenn am Sonntag im Nandlstädter Feuerwehrhaus eine große Typisierungsaktion über die Bühne geht.

Nandlstadt – Grit ist immer für ihre Mitmenschen da – ob in ihrem Beruf als Stationsassistentin oder in ihrem Zuhause für ihre drei Kinder und ihren Mann. Jetzt aber sind die Mitmenschen gefragt, jetzt müssen andere für Grit da sein. Denn die 50-jährige Nandlstädterin hat Blutkrebs, braucht dringend eine Stammstellenspende. Kommenden Sonntag, 24. September, findet „Für Grit und Andere“ zwischen 13 und 17 Uhr im Feuerwehrhaus Nandlstadt eine Typisierungsaktion statt.

Bislang ist die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ von Grit erfolglos verlaufen. Wer also gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich am Sonntag als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren. Auch Geldspenden werden benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung jeder Spenderperson Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen.

Blutkrebs: Nach einer Untersuchung kam der große Schock

Zeit ihres Lebens war Grit sportlich und agil. Doch im Frühjahr dieses Jahres merkte sie, dass ihre Leistungsfähigkeit stark abnahm. Bis zu diesem Zeitpunkt war sie eigentlich immer gesund. Nach einer Blutuntersuchung beim Arzt der große Schock: Grit hat akute myeloische Leukämie – Blutkrebs. „Ich habe immer gedacht, wann ist dieser schreckliche Albtraum endlich vorbei? Wann wache ich wieder auf?“, erinnert sich die Nandlstädterin. Seit August steht auch fest, dass Grit eine Stammzellspende braucht, um wieder gesund zu werden. Denn die Chemotherapie alleine reicht leider nicht aus. Grit hofft daher, „dass die Leukämie die Füße stillhält, bis ein passender Spender gefunden wird“.

Für die Wasserwacht Nandlstadt war sofort klar, dass sie helfen möchte. Und so ruft sie gemeinsam mit Grits Familie und der DKMS zur Registrierung auf. Denn: „Es kann jeden treffen! Je mehr Menschen registriert sind, desto schneller kann ein Spender für einen Betroffenen gefunden werden“, weiß Grit.

Die Registrierungsaktion am Sonntag am Nandlstädter Feuerwehrhaus geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender und Spenderinnen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren haben lassen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung. ft/zz

Infos zur Aktion - Und das Spendenkonto Die Registrierung am Sonntag, 24. September, von 13 bis 17 Uhr am Feuerwehrhaus Nandlstadt (Hausmehringer Straße 26) wird auf digitalem Weg stattfinden, daher wird gebeten, ein Smartphone zur Aktion mitzubringen. Vor Ort wird es ein Kinderprogramm sowie Kaffee und Kuchen geben. Auch Geldspenden helfen, Leben zu retten. Jeder Euro zählt! Das DKMS-Spendenkonto hat die IBAN DE11 7004 0060 8987 0005 69, der Verwendungszweck lautet „GRC 001, Grit“.

