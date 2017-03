Schon wieder Nazi-Schmierereien am Neufahrner Friedhof: Die Polizei sucht nach Zeugen.

Neufahrn - Unbekannte sprühten in der Nacht zu Donnerstag verschiedene Symbole auf die Aussegnungshalle des Friedhofs an der Robert-Koch-Straße in Neufahrn. Die Wände wurden mit blauer Farbe mit einem Hakenkreuz, SS-Runen und diversen Beleidigungen beschmiert. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Neufahrn, Tel. (0 81 65) 9 51 00.

