Geheimtipp am See: Neue Grillstation am Poschinger Weiher „ist Gold wert“

Von: Andreas Sachse

Neuer Imbiss „Grillstation“ am Poschinger Weiher in Unterföhring. © Gerald Förtsch

Mit der „Grillstation“ von Silvana Fröhlich (35) hat sich die Stimmung am Poschinger Weiher auf einen Schlag zum Positiven gewendet - die Kulinarik betreffend.

Unterföhring – Bis in den Juli hinein ist am Poschinger Weiher Schmalhans Küchenmeister gewesen. Nichts zu futtern, nichts zu trinken! Seit der Pleite der „Seewirtschaft“ schien Unterföhrings Badesee von allen guten Geistern verlassen. Die Wieprechts denken nicht gern zurück an die Zeit, da es keinen nachvollziehbaren Grund gab, an diesem eigentlich wunderschönen Ort zu verweilen.

Inzwischen setzen sich Ekkehard (61) und Martina (55) wieder gern an einen der im früheren Biergarten der „Seewirtschaft“ verbliebenen Tische und lassen es sich gut gehen. „Die Grillstation“, frohlockt der 61-jährige Unterföhringer, „die Grillstation ist Gold wert“.

Neue Grillstation am Poschinger Weiher: Currywurst und Pommes sind beliebt

Mit der „Grillstation“ von Silvana Fröhlich (35) hat sich die Stimmung am Poschinger Weiher auf einen Schlag gewandelt. Selbst an ungewohnt kühlen Tagen der ersten Augustwoche schaufeln ein paar Gäste Currywurst und Pommes in sich rein. Auch wenn sich bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad keiner ins Wasser traut, kommen die Leute doch vorbei, um hier draußen eine gute Zeit zu haben.

Dabei ist die in Pfaffenhofen lebende Wirtin der Grillstation eher aus Versehen an Unterföhrings Badesee gelandet. Ein Onkel hatte aufgeben müssen, als die Gattin plötzlich erkrankte. Mit einem Imbiss in Ingolstadt zuvor noch an Covid und Kantinen gescheitert, hat sie sofort gespürt: „Das passt!“

Imbiss hat bereits treue Stammkunden

Beim offiziellen Termin der Gemeinde hätten sich die Rathausleute eine Bratwurst schmecken lassen, erzählt Silvana Fröhlich. Seither läuft es mit der Grillstation. Vom ersten Moment an hat sie sich am Poschinger Weiher willkommen geheißen gefühlt. Nach kaum vier Wochen hat sie eine kleine, aber feine Runde treuer Stammkunden um sich geschart. Während die Kritiken der Seewirtschaft im letzten Jahr bedenklich an Substanz verloren, mausert sich die Grillstation in den Flüsterkanälen der sozialen Medien zum lukullischen Geheimtipp. Die Karte ist nicht üppig, aber gut sortiert. Die frisch zubereiteten Speisen sind reichhaltig, die Soßen selbst gemacht.

„Wer bei mir Currywurst bestellt, soll satt werden dürfen“, versichert die Patronin der Grillstation, die den sonst üblichen Mini-Portionen den Kampf ansagt. 8,50 Euro für eine Portion weißer oder roter Wurst, dazu satt Pommes und Soße. Das kommt an. Wurstwaren bezieht Silvana aus Österreich. Bei dem während eines Campingurlaubs ausfindig gemachten Metzger kauft Opa Jakob höchstpersönlich ein. Die vom Metzger selbst geschlachteten Tiere grasen auf alpenländischen Weiden im Kufsteiner Land. Vor allem bei der Hauswurst hat der Metzger auf Wunsch Silvanas nacharbeiten müssen. Eine Wurst aus hochwertigem Brät, nach ihren Vorstellungen konzipiert: „Ich wollte sie größer und feiner im Geschmack.“

Viel Lob für neue Gastronomie am Poschinger Weiher: „Der Steckerlfisch ist sensationell“

Was die Zutaten betrifft, schweigt sie sich mit einem breiten Lächeln aus. Ihrer Würste wegen kommen die Leute selbst dann zur Grillstation, wenn das Wetter nicht zum Baden einlädt. Der Würste wegen und für den Steckerlfisch, den Silvana am verlängerten Wochenende anbietet. Ihren Fisch bezieht sie von Onkel Michael, der in der 3. Generation im Steckerlfisch-Geschäft ist und seine Ware schon auf dem Oktoberfest ausgeliefert hat. „Der Steckerlfisch ist sensationell“, ruft Ekkehard Wieprecht von seinem Tisch herüber. Für Currywurst und Kartoffelsalat schauen sie liebend gern unter der Woche vorbei. Besseren Steckerlfisch aber bekämen er und seine Gattin nirgendwo sonst zwischen die Kiefern.

Durch Zufall auf die Grillstation gestoßen

Beim Gassigehen mit dem Hund sind Wieprechts auf die Grillstation gestoßen. Für den Hund hätte es sofort frisches Wasser gegeben, für sie beide ein nettes Gespräch. „Die Leute sind unglaublich freundlich“, lächelt Ekkehard und gönnt sich einen kräftigen Schluck frisch gezapftes Moy Bier, dem Hausbräu des Gräflichen Hofbrauhaus Freising. Tatsächlich ist Silvana selten allein.

Die Grillstation führt sie als Familienbetrieb. Onkel Michael mit Frau und Sohn und ihre Tochter Adriana (16) gehen ihr zur Hand. Am Poschinger Weiher hat sie ihren Platz gefunden. „Den ganzen Tag in der Natur.“ Einen besseren Arbeitsplatz hätte sie sich nicht malen können, ist die 35-Jährige überzeugt: Hier draußen zwischen all den alten Bäumen, dem Seeufer nicht fern.

