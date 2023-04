Neue Sanktionen gegen Usmanow: Sein Anwalt hält dagegen – „Mit Menschenwürde nicht vereinbar“

Von: Klaus Wiendl

Der Putin-Vertraute Alischer Usmanow steht auf der EU-Sanktionsliste. © picture alliance/dpa/EPA/Yuri Kochetkov

Großbritannien und die USA ziehen die Zügel an: Sie planen weitere Zwangsmaßnahmen gegen den Oligarchen Alischer Usmanow, der in der Vergangenheit viel Zeit am Tegernsee verbrachte.

Rottach-Egern – Peter Gauweiler kämpft seit Längerem als Anwalt für Alischer Usmanow, der als Putin-Getreuer auf der EU-Sanktionsliste steht. Der Ex-CSU-Politiker will erreichen, dass die deutsche Justiz Konten und Vermögen des Milliardärs wieder freigibt. Stattdessen aber verschärfen nun Großbritannien und die USA die Sanktionen gegen den Usbeken.

Mit allen juristischen Mitteln versucht Usmanow derzeit, sich gegen Berichte zur Wehr zu setzen, die ihm den Besitz von Immobilien in Rottach-Egern nachsagen. Diese seien längst einem Familientrust überschrieben worden. Gleichwohl standen sie bei einer Razzia im September im Mittelpunkt, bei denen auch wertvolle Gegenstände beschlagnahmt wurden.

Konten eingefroren: Villa in Rottach-Egern konnte nicht fertiggestellt werden

Eingefroren sind offenbar Konten bei Schweizer Banken mit Filialen in Deutschland. Geldtransfers in der EU sind demnach nicht mehr möglich, wie das Beispiel einer unvollendeten Villa in Rottach-Egern zeigt. Hier haben die Handwerksfirmen noch offene Rechnungen gegenüber ihrem Auftraggeber. Doch für den 69-Jährigen kommt es noch dicker: Die USA und Großbritannien ziehen gegen ihn weiter die Zügel an.

Beide Staaten wollen mit Zwangsmaßnahmen die finanziellen Netzwerke von Usmanow und seines Oligarchen-Kollegen Roman Abramowitsch stärker beschneiden, erklärten US-Regierungsvertreter dieser Tage. „Wir ziehen das Netz gegen die russische Elite und diejenigen zu, die ihr dabei helfen, ihr Geld für den Krieg zu verstecken“, wird der britische Außenminister James Cleverly zitiert.

Usmanow auf EU-Sanktionsliste: „Mit Menschenwürde nicht vereinbar“

Dem hält Gauweiler mit einem Gutachten für Usmanows Klage vor dem Bundesverfassungsgericht entgegen, dass es „mit ihrer Menschenwürde“ nicht vereinbar sei, wenn auf der EU-Sanktionsliste Personen landen würden, die für den Krieg nicht verantwortlich seien. In den USA und Großbritannien wird dies offensichtlich anders gesehen. kw

