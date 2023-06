Neuer Super-Edeka nahe München steht vor der Eröffnung: Riesensortiment auf 2300 Quadratmetern

Von: Dominik Stallein

Ein Mann und sein Markt: Mario Sostaric (39) vor dem Edeka-Center an der Sauerlacher Straße. © Sabine Hermsdorf-Hiss

An der Sauerlacher Straße, mitten in Wolfratshausen, eröffnet ein neues Edeka-Center. Es gehört zum Loisachquartier auf dem ehemaligen Kraft-Areal.

Wolfratshausen – Konserven stehen schon im Regal. Auch die Schokoladen-Abteilung ist bereits gefüllt. Drei Frauen stellen Unmengen verschiedener Weine und Aperol-Flaschen in das Abteil nahe dem Eingangsbereich: Das Edeka-Center im neuen Loisachquartier steht kurz vor der Eröffnung. „Wir haben noch ganz schön was zu tun“, sagt Betreiber Mario Sostaric. Beim Rundgang durch den modernen Supermarkt sieht man das. Aus dem Boden schauen an manchen Stellen noch Kabel heraus. Ein Handwerker bohrt Löcher in die Wand, wo später einmal Werbetafeln hängen werden. Die liegen noch im Eingangsbereich. „Wir lieben Lebensmittel“ ist drauf zu lesen.

Neuer Edeka steht vor der Eröffnung: Riesensortiment auf 2300 Quadratmetern

Zwei Dinge fallen sofort ins Auge, wenn man durch die Glastür an der Sauerlacher Straße 25 geht: Die Rolltreppe zur Tiefgarage, die direkt in den Laden führt. Und die schiere Größe des neuen Supermarkts. 2300 Quadratmeter Verkaufsfläche misst der Laden. 16 Regalreihen muss man passieren, um zu den Kühltheken zu gelangen. „Ich wollte einen großen Laden“, sagt Sostaric. „Ich will den Kunden nicht nur ein kleines Standardsortiment, sondern eine große Auswahl bieten.“ Zum Beispiel beim Wein und bei regionalen Waren, die dem 39-Jährigen wichtig sind, bei Feinkost („da wird es viel geben“) und bei Nischenprodukten, die man nicht überall findet.

Einkaufen in Wolfratshausen: Edeka-Center öffnet im Juli

Kurzum: „Es gibt ein großes Sortiment.“ Einen Supermarkt in dieser Größe zu führen – laut Sostaric gibt es in der Loisachstadt keinen größeren –, „ist nicht ganz leicht“, weiß der Betreiber. Dennoch ist er optimistisch. „Ich habe viel Erfahrung gesammelt.“ Seit 19 Jahren arbeitet der gebürtige Reichenhaller beim Konzern. Ein Jahrzehnt lang war er Geschäftsführer von fünf verschiedenen Filialen in unterschiedlichen Größen. „Einer hatte 800 Quadratmeter, einer 3500.“ Das Edeka-Center in S-Bahn-Nähe wird sein erster eigener Laden – und die Erfüllung eines lange gehegten Wunsches: „Ich wollte immer meinen eigenen Markt führen.“ Auch ein Bäcker mit Sitzplätzen gehört zum Edeka-Center an der Sauerlacher Straße. Sostaric betreibt ihn selbst, „Marios Café“ soll der Bereich gegenüber von den Selbstscanner-Kassen heißen.

Es gibt viel zu tun: Das Team des neuen Edeka-Centers an der Sauerlacher Straße 25 hat im buchstäblichen Sinne die Hände voller Arbeit. Am 13. Juli soll der Supermarkt öffnen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Edeka in Wolfratshausen öffnet: Team steht schon bereit

Das Team für die Neueröffnung hat der Sohn kroatischer Eltern schon zusammengetrommelt. Anders als viele andere Einzelhändler hatte der 39-Jährige kaum Probleme, genügend Personal zu finden. „Es kommen noch immer Bewerbungen und vielleicht stelle ich auch noch Leute ein“, sagt er. „Eigentlich sind wir aber schon komplett.“

Momentan sind seine Kollegen damit beschäftigt, die vielen schwarzen Regalreihen mit einer bunten Produktpalette zu füllen. Vorerst die länger haltbaren Waren, ganz zum Schluss kommen Molkerei-Produkte, Fleisch, Obst und Gemüse. Ganz zum Schluss, das soll heißen kurz vor dem 13. Juli. An diesem Tag möchte Sostaric pünktlich um 7 Uhr den Laden aufsperren und die ersten Kunden begrüßen.

Der Supermarkt ist Teil des Neubaus der Scherbaum-Unternehmensgruppe auf dem rund 11 000 Quadratmeter großen Grundstück, auf dem der Baustoffhandel Kraft beheimatet war. Zum neuen Loisachquartier östlich des S-Bahnhofs gehören 117 Wohnungen, unter dem Supermarkt befinden sich zwei Tiefgaragen. Eine für die Anwohner und eine für den Edeka-Markt. 170 Stellplätze sind für dessen Kunden reserviert.