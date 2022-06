Riesen-Zoff auf Rewe-Parkplatz: Bürger berichten von „sittenwidrigem“ Verhalten, Firma von Fäkal-Attacken

Von: Helmut Hobmaier

Seit Ende März riskiert man eine Vertragsstraße von 25 Euro, wenn man vergisst, auf der Fläche vor dem Rewe (Kepserstraße) eine Parkscheibe einzulegen. © Lehmann

Ein Supermarkt-Parkplatz in Freising sorgt für Wildweststimmung: Autofahrer berichten von Abzocke, die Parkplatz-Überwacher von Fäkal-Attacken.

Freising – Die Nerven liegen blank bei den Autofahrern, die es erwischt hat: Das sei ein „schmieriges Geschäftsmodell“, ärgert sich etwa Sepp R. aus Freising, man werde „systematisch ausgenommen“. Die betreffende Firma aber spielt den Ball zurück: Sie selbst sei Opfer übler Attacken Freisinger Bürger geworden. Wildwest in der Domstadt? Was ist da los?

Vorwurf im Parkplatz-Zoff von Freising: Firma agiert aggressiv

Im Grunde handelt es sich um ein auch in Freising inzwischen altbekanntes Geschäftsmodell: Eine Firma überwacht im Auftrag eines Parkplatzbesitzers die Stellflächen, auf denen man nach dem Einlegen einer Parkscheibe im Auto für eine gewisse Zeit kostenlos parken kann – meist vor Supermärkten. Vergisst man die Parkscheibe, kann das teuer werden. So ist das auch seit Ende März auf dem Parkplatz vor dem Rewe-Markt in der Kepserstraße in Lerchenfeld. Der Unterschied zu den bisherigen überwachten Parkplätzen – zumindest laut den Beschwerden ertappter „Parksünder“: Die Firma gehe ausgesprochen aggressiv vor.

Die Mitarbeiter seien permanent auf dem Parkplatz präsent, schildern mehrere Parker dem Tagblatt, und würden nur darauf warten, dass Autofahrer ihre Parkscheibe vergessen. „Meine Frau hat es erwischt, als sie nur für fünf Minuten beim Ihle drin war, um Brezn und Brot zu holen“, schreibt Sepp R. Das sei „sittenwidrig“. Außerdem seien die Hinweisschilder auf die neue Parkregelung so angebracht, dass man sie leicht übersehe.

Andreas W., der ebenfalls 25 Euro Strafgebühr bezahlen musste: „Moralisch ist das Verhalten der Firma nicht okay. Das passt einfach nicht mit unserem Rechtsempfinden zusammen“. Dem Kunden werde „kein Spielraum eingeräumt“. Auch er bekam ein Ticket, während er nur wenige Minuten beim Bäcker war. Er spricht von „Parkraumabzockern“.

Der Konter der Firma: Von Abzocke keine Spur

Die kritisierte Firma heißt Parktimes, alleiniger Inhaber und Geschäftsführer ist Okan Oguz. Das noch relativ junge Unternehmen mit Sitz in Hanau hat Kunden von München bis Ingolstadt und überwacht im Auftrag der Besitzer Parkflächen. Grund für die Überwachung der Fläche an der Kepserstraße laut Oguz: „Die Bewohner zweier Hochhäuser haben hier alles zugeparkt, so dass keine Kundenparkplätze mehr frei waren“. Die Sanierung einer Tiefgarage habe die Lage noch verschärft. Beschwerden verärgerter Parksünder ist Oguz gewohnt – sogar massive Drohungen. Die Firma sei daher nicht mehr telefonisch, sondern nur noch per Email für „Anliegen“ erreichbar. Oguz stellt aber klar: Das Geschäftsgebaren der Firma gebe zu Kritik keinen Anlass – man bekomme halt einfach wie andere ähnliche Firmen den Frust der Betroffenen zu spüren.

„Meine Mitarbeiter werden dafür geschult und verhalten sich ausgesprochen freundlich“, beteuert Oguz. Sie seien auch nicht auf den Parkplätzen dauerpräsent. „Die Kapazitäten hätte ich gar nicht.“ Sie würden die Parkplätze nur auf festgelegten Touren regelmäßig anfahren. Dabei gebe es keine Abzocke, sondern vielmehr eine „Toleranzzeit“ von etwa zehn Minuten.

Die Hinweisschilder seien zahlreich und großflächig. Und zu Beginn habe man in einer Übergangszeit von drei Wochen gar keine Gebühren verlangt, sondern nur über die neue Parkregelung aufgeklärt. Außerdem: Wer ein Strafticket bekomme, aber mit einem Kassenbon nachweisen könne, dass er zur fraglichen Zeit tatsächlich im Rewe oder einem anderen Geschäft beim Einkaufen war, bekomme die Gebühr von Parktimes erstattet.

Freising: Frau reichte Rewe-Bon ein, doch Erstattung wurde abgelehnt

Tatsächlich? Da hat Rita S. aus Freising ganz andere Erfahrungen gemacht. Sie reichte ihren Rewe-Kassenbon ein. Parktimes jedoch lehnte eine Erstattung der Vertragsstrafe ab: „Eine Stornierung ist uns durch einreichen des Einkaufsbeleg nicht möglich, da sich Fremd- und Dauerparker ebenfalls häufig als Kunde ausgeben, um auf eine Stornierung zu hoffen“, wurde der Frau mitgeteilt.

Nach einigem Hin und Her bot die Firma der Freisingerin schließlich an, die geforderte Vertragsstrafe von 25 auf 15 Euro zu senken. Aber Rita S. ging darauf nicht ein und wandte sich an das Freisinger Tagblatt. Die Heimatzeitung hakte bei Parktimes nach – und erhielt folgende Antwort: „Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass wir aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Informationen zu dem Vorfall der benannten Person herausgeben dürfen und somit auf Ihr Anliegen nicht eingehen können. Wir bitten um Verständnis.“

Firmenauto soll mit Kot beschmiert worden sein

Dafür berichtet Firmenchef Oguz von extrem aggressivem Verhalten seitens der Freisinger Bürger. So sei das Firmenauto von Parktimes bereits mit Kot verschmiert worden – „menschlichem Kot“, wie Oguz präzisiert. Ein anderes Mal sei der Firmenwagen zerkratzt worden. Beide Delikte seien angezeigt worden. Inzwischen müsste man den Firmenwagen mit der Aufschrift „Parktimes“ bei Freising-Visiten sogar „verstecken“. Damit nicht genug: „Meine Mitarbeiter wurden auch bereits angegriffen“, berichtet Oguz. Die Kepserstraße, fasst er zusammen, „ist nicht ohne“.