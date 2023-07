Keine Spielzeugkisten: „Faulheit der Eltern nicht noch unterstützen“

Von: Bert Brosch

Teilen

Spielzeug muss wieder mit nach Hause genommen werden: Auf den kommunalen Spielplätzen in Putzbrunn wird die Gemeinde keine Spielzeugkisten, wie von der CSU vorgeschlagen, aufstellen. © . Bert Brosch

Keine Kisten für Spielzeug wird es auf den 25 Spielplätzen der Gemeinde Putzbrunn geben: Der CSU-Vorschlag findet keine Mehrheit.

Putzbrunn – 25 Spielplätze im Gemeindegebiet werden vom Bauhof betreut. Die CSU-Fraktion stellte nun den Antrag, auf jedem eine Spielzeugkiste aufzustellen, damit die Eltern das Spielzeug dort einräumen könnten. Gegen die beiden CSU-Stimmen lehnte der Bauausschuss den Antrag jedoch ab.

CSU-Vorschlag stößt auf Widerstand: Kise unterstütze „Faulheit der Eltern“

Alfons Messner (CSU) begründete die Idee seiner Fraktion so, dass wild herumliegendes Spielzeug auf den Spielplätzen zu Problemen führen kann, wie es in der Vergangenheit bereits vorgekommen sei. „Daher sollten für dieses Spielzeug an allen 25 gemeindlichen Spielplätzen Spielzeugkisten aufgestellt werden, um es aufzubewahren.“ Die Eltern sollten das Spielzeug eigenständig einräumen, der Bauhof dann die Kisten aber regelmäßig überprüfen und defektes Spielzeug entsorgen. „In anderen Gemeinden geht das auch, das muss auch in Putzbrunn möglich sein“, sagte Messner.

Bei den übrigen Bauausschussmitgliedern erhielt Messner für den Vorschlag allerdings keine Zustimmung. Josef Jakob (FWG) sagte, mit solchen Kisten auf den Spielplätzen, „da räumt dann überhaupt keiner mehr auf und der Rasenmäher zerfetzt alles“. Martina Hechl (GPP) meinte, sie habe zuerst gedacht, das sei gar keine so schlechte Idee. „Doch wenn ich es genau überlege, dann hätte der Bauhof plötzlich die Aufsicht und Verantwortung. Zudem habe ich für meine Kinder auch immer das Spielzeug mitgebracht und alles wieder nach Hause genommen.“ Sybille Martinschledde (Grüne) hieb in die gleiche Kerbe. Eine solche Kiste „unterstützt nur die Faulheit mancher Eltern, Aufräumen gehört doch zum Spielplatzgang dazu.“

(Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„Auf so eine Idee wäre ich wirklich nie gekommen“: Bürgermeister gegen Vorschlag

Auch Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) konnte dem Vorschlag nichts Positives abgewinnen. „Auf so eine Idee wäre ich wirklich nie gekommen. Dann müsste der Bauhof die Spielplätze nicht nur kontrollieren, sondern auch das Spielzeug ständig überprüfen, ob es noch sicher ist.“ Damit hätte plötzlich der Bauhof und damit die Gemeinde die Verantwortung dafür, dass sich kein Kind mit einem Spielzeug verletzen kann. „Es bleibt ja jetzt schon regelmäßig Spielzeug liegen, was ich eigentlich nicht verstehe. Eine solche Kiste würde manche Eltern erst recht animieren, altes Spielzeug auszusortieren oder einfach dazulassen.“

Die meisten Eltern würden ja sehr darauf achten, dass sie das Spielzeug, das sie mitbringen, auch wieder mit nach Hause nehmen. „Einer solchen Spielzeugkiste kann ich auf keinen Fall zustimmen.“ So sahen das, außer den beiden CSU-Gemeinderäten, auch die übrigen Bauausschuss-Mitglieder.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.