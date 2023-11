20-Jähriger erleidet Notfall in Haftzelle – und stirbt wenig später

Von: Michael Acker

Teilen

Ein junger Mann hat in einer Haftzelle der Ebersberger Polizei einen medizinischen Notfall erlitten. An dessen Folgen ist der 20-Jährige jetzt gestorben.

Ebersberg - Dramatische Szenen müssen sich am Freitag, 3. November, im Gebäude der Polizeiinspektion Ebersberg in der Dr.-Wintrich-Straße abgespielt haben. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord (Ingolstadt) erst am Freitag, 9. November, mitteilte, hat in den Nachtstunden des besagten Tages ein 20-jähriger Mann in einer Haftzelle der Inspektion alleinbeteiligt einen medizinischen Notfall erlitten.

Der junge Mann war erst wenige Stunden zuvor inhaftiert worden. Nähere Angaben zu dem medizinischen Notfall wurden nicht gemacht. Auch nicht zum Grund für die Inhaftierung.

Beamte merken, dass der Inhaftierte nicht mehr atmet

Die Polizeiinspektion in Ebersberg. In diesem Gebäude ist es zu einem medizinischen Notfall gekommen, an dessen Folgen ein 20-Jähriger starb. © Stefan Rossmann

Ebersberger Beamte seien bei einem routinemäßigen Kontrollgang auf den Notfall aufmerksam geworden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Nachfrage. Es sei bemerkt worden, dass der junge Mann nicht mehr atme, hieß es. Sofort hätten Polizisten im Haftraum Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Bei „stabiler Pulslage“ sei der kurz zuvor Inhaftierte mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.

20-jähriger Mann stirbt im Krankenhaus

Am Mittwochabend, 8. November, sei der 20-jährige Mann im Krankenhaus gestorben, so das Polizeipräsidium. Die sachleitende Staatsanwaltschaft München II habe aufgrund der ungeklärten Todesursache die Obduktion des Leichnams angeordnet. Sie führe die weiteren Ermittlungen.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download für Apple und Android, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.