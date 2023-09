Tödlicher Unfall auf der B471: 48-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß

Von: Thomas Steinhardt

Der Unfall endete tödlich. © FFW Grafrath

Bei einem schweren Unfall am Sonntagnachmittag auf der B471 ist ein 48-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Grafrath - Der aus Kottgeisering stammende 48-Jährige war am Sonntag gegen 16.35 Uhr von Inning kommend in Richtung Grafrath unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen mit seinem VW auf die Gegenfahrbahn geriet, wie die Polizei berichtet. Dort stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 80-jährigen Frau aus dem Landkreis Landsberg am Lech zusammen.

Mann stirbt bei Unfall in Oberbayern - Zwei weitere Menschen schwer verletzt

Der 48-jährige Kottgeiseringer verstarb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Die 80-jährige Mercedes-Fahrerin, sowie ihr 83-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 35 000 Euro.

Die Bundesstraße war nach dem Unfall bis 22 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben.

