„Wir sind ausgeblutet“: Krise zwingt beliebten Bio-Laden bei München zur Schließung

Von: Birgit Davies

Wären gerne in ihrem Bio G’wölb geblieben: Mitarbeiter Johannes Pöschl, Inhaberin Anja Hadamek und Mitarbeiterin Agnes Föger. © davies

Hohe Kosten und weniger Kunden: Die Krise zwingt das Oberhachinger „Bio G’wölb“ nach 18 Jahren zur Schließung. Unter den Mitarbeitern flossen Tränen.

Oberhaching – 18 Jahre lang gibt es das Bio G’wölb am Kirchplatz in Oberhaching. Doch jetzt schließt der Laden für immer seine Pforten. Am 15. Juli ist letzter Verkaufstag.

„Wir sind sehr traurig, dass wir schließen müssen, aber leider haben sich die Verkaufszahlen im letzten Jahr sehr schlecht entwickelt“, berichtet Inhaberin Anja Hadamek. Kunden, die schon erste Gerüchte gehört haben, sind entsetzt über die Entwicklung. „Auch bei den Mitarbeitern gab es schon Tränen“, berichtet Hadamek.

Bio-Laden in Oberhaching muss schließen

Mit viel Herzblut eröffnete sie mit ihrer Geschäftspartnerin Martina Thalmayr in dem renovierten und modernisierten historischen Kuhstall 2005 das Bio G’wölb. Schon von Beginn an brachte sich das Duo in das Leben am Ort ein, nicht nur mit bunten Sommerfesten, Lagerfeuer für Kinder mit Erlebnispädagogen oder Hoffest mit Band. Auch der Name ist „made in Oberhaching“: Die Bürger selbst konnten mit überlegen wie das Bio-Lebensmittelgeschäft heißen soll. „Eigentlich lief es bis vor kurzer Zeit noch gut, auch wenn die Akteure auf dem Bio-Markt deutlich mehr geworden sind“, erklärte sie. „Doch mit dem Ukraine-Krieg ist das Geschäft um rund 30 bis 40 Prozent eingebrochen.“

Kunden haben empfindlich reagiert

Im Gesamtbild waren die Teuerungen im Bio-Bereich geringer als auf dem konventionellen Lebensmittelmarkt. Dies betraf nach Jahren mit stetem Zuwachs die ganze Branche. Doch die Kunden haben sehr empfindlich reagiert. „Wir erlebten erstaunliche Dinge, so meinte eine Kundin gleich zu Anfang des Kriegs, dass die Preise erhöht wurden, aber das war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht der Fall.“ Vor allem die kleineren Fachhändler wie das Bio G’wölb haben schwer zu kämpfen, während größere Ketten das besser auffangen können. Hinzu kamen die gestiegenen Energiekosten.

Mit dem Vermieter wurde nach Wegen gesucht, um die Schließung zu verhindern, sogar die Miete wurde reduziert. „Aber nach einem Jahr sind wir jetzt trotzdem ausgeblutet.“ So ist Mitte Juli Schluss. „Wir werden natürlich bis zum letzten Tag für unsere Kunden da sein und würden uns sehr freuen, wenn sie uns die Treue halten.“ Das Bistro mit seinem schönen Blick über die unterhalb gelegenen Weiden ist geöffnet und jeden Dienstag und Mittwoch gibt es den frischen Mittagstisch.

Zukunft des Gewölbes

Die Eigentümer sind derzeit in Planung, um das schöne Gewölbe wieder einer passenden Nutzung zuzuführen. Und auch die Post, die dort eine Filiale hat, ist interessiert mit einem möglichen Nachmieter bald in Kontakt treten zu können. Bürgermeister Stefan Schelle bedauert es sehr, dass das Bio G’wölb schließt. „Als Gemeinde haben wir keine direkten Möglichkeiten, aber wir bemühen uns um die Belebung der Ortsmitten“, sagt er. „Letztlich ist es jeder Einzelne, der mit seinem Einkaufsverhalten mitentscheidet, wie die Zukunft in der Ortsmitte aussehen wird.“

