Abgeblitzt bei „Bauer sucht Frau“: Kandidatin von Bauer Daniel schwer enttäuscht

Anna-Lena Obermeier wollte in der RTL-Kuppel-Show „Bauer sucht Frau“ den Mann fürs Leben finden. Sie bewarb sich für Schweinebauer Daniel aus Niederbayern – musste allerdings eine Abfuhr einstecken.

Fraunberg – Von ihrem Traummann hat die 23-jährige Projektleiterin konkrete Vorstellungen. Groß, dunkelhaarig, braune Augen und Bart. Obermeier braucht einen Mann, „koan Buam“, wie sie im Gespräch mit der Heimatzeitung verrät. Ein Profil, das wie die Faust aufs Auge auf Landwirt Daniel passt. Als die Landwirte den Fernsehzuschauern vorgestellt wurden, war für Obermeier schnell klar, dass sie sich für die Hofwoche bei Daniel bewerben möchte. Optisch habe der 26-Jährige ihr ohnehin zugesagt. „Dazu kommt er aus der Landshuter Umgebung und ist Bayer. Außerdem ist er Schweinebauer. Das war für mich das Zuckerl obendrauf“, verrät die ehemalige Mitarbeiterin des Schweinegesundheitsdienstes Grub.

Kandidatin von Bauer sucht Frau enttäuscht

Nach dem Bewerbungsverfahren wurde Obermeier gemeinsam mit zwei weiteren Bewerberinnen von dem 26-Jährigen auf das Scheunenfest eingeladen, bei dem die Landwirte ihren Auserwählten zum ersten Mal begegnen. „Ich habe anfangs gar nicht damit gerechnet, dass ich es so weit schaffe“, sagt sie. Das erste Aufeinandertreffen der beiden verlief weitgehend positiv. „Ich war schon davon überzeugt, dass ich zu ihm passe“, erzählt sie und begründet: „Ich bin auch Bayerin, wir sprechen die gleiche Sprache, ich hätte mich schon besser mit den Schweinen ausgekannt, und wir kommen aus derselben Umgebung.“ Klare Vorteile ihren nicht-bayerischen Konkurrentinnen gegenüber, wie sie findet.

Ein fesches Trio zur Auswahl hatte Bauer Daniel. Schöne Worte hatte er für alle übrig, sowohl für (v. l.) Valentina als auch für Anna-Lena Obermeier aus Fraunberg und Nele. Mit auf den Hof durfte letztlich Valentina. © Gregorowius/RTL

Auch beim Geschenk an den Landwirt hat sich Obermeier ins Zeug gelegt. Lange Trachtenstrümpfe hat sie Daniel überreicht. „Darüber hat er sich ziemlich gefreut“, erzählt sie. In der TV-Ausstrahlung wurde diese Szene jedoch nicht gezeigt. Trotzdem seien die Unterhaltungen mit dem Niederbayern zäh verlaufen. „In den Gruppengesprächen mit uns dreien hatte man den Eindruck, dass er nicht wirklich wusste, was er sagen sollte“, findet die 23-Jährige. Sie meint, dass vorab genug Zeit gewesen wäre, um sich Gedanken darüber zu machen, „was ihn von uns Mädels interessiert. Er wusste ja schon einiges aus den Briefen über uns und hätte da ansetzen können.“

Landwirt gefällt ihr zunächst: „Leider wohl der charakterlich schwächste Bauer dieser Staffel“

Trotz fehlendem Gesprächsfluss habe ihr der junge Landwirt gefallen. Im Einzelgespräch vermittelte er ihr das Gefühl, seine Favoritin zu sein, entschied sich jedoch für Konkurrentin Valentina. „Ich habe von allen gehört, dass ich am besten zu ihm gepasst hätte“, sagt Anna-Lena Obermeier. Sie sei mit vollem Herzen an die Sache herangegangen. „Leider war Daniel aber wohl der charakterlich schwächste Bauer in dieser Staffel“, findet sie.

Denn die Entscheidung gegen sie ist für Anna-Lena nicht die größte Enttäuschung: „Als die Sendung ausgestrahlt wurde, wurde klar, dass er uns dreien in den Einzelgesprächen komplett das Gleiche erzählt hat.“ Bei allen drei Bewerberinnen hat er davon gesprochen, dass es „knistert“ und „vibet“. Im Nachhinein ist Anna-Lena deshalb froh, nicht zur Hofwoche eingeladen worden zu sein. „Es wäre eine noch größere Enttäuschung gewesen, wenn ich die ganze Woche mit ihm verbracht hätte und erst im Nachhinein erfahren hätte, dass er uns allen genau das Gleiche erzählt hat.“

Bauer sucht Frau-Kandidatin: „Dann nimmt er eine 21-Jährige von irgendwoher mit“

Dennoch ist sie überzeugt davon, dass er die falsche Wahl getroffen hat. „Er sagt, dass er die Frau fürs Leben sucht, und dann nimmt er eine 21-Jährige von irgendwoher mit. Das passt nicht damit zusammen, wie er sich in seinem Vorstellungsvideo gibt.“ Verstehen kann die junge Fraunbergerin Daniels Verhalten nicht. „Wir haben uns alle wirklich ins Zeug gelegt und Zeit investiert. Das ist nichts, was man mal so zur Gaudi macht. Da darf man erwarten, dass er die Sache ernsthafter angeht.“

Sie vermutet, dass der Jungbauer mit der Situation überfordert war und aus der Not heraus unbewusst ins Fettnäpfchen getreten ist. „Er wusste nicht, was er sagen soll, und hat deshalb einfach allen das Gleiche gesagt. Da wäre eine bessere Vorbereitung nur fair gewesen.“

Ihre Teilnahme an der Show bereut die Fraunbergerin nicht. „Ich konnte nicht wissen, wie er tickt. Ich bin mir treu geblieben, das ist das Wichtigste.“ Den Kopf in den Sand stecken, das kommt für die unternehmungslustige junge Frau deshalb nicht in Frage. Nachrichten mit Komplimenten trudeln derzeit bei ihr ein. Doch auch charakterlich müssen die Werber ihr erst einmal zusagen: „Ich bin gerne mit meinen Freundinnen unterwegs, Volksfeste oder Weinfeste sind genau mein Wetter. Ich brauche jemanden, der vom gleichen Schlag ist. Ich will ihm nicht erst erklären müssen, was beispielsweise das Maibaumaufstellen eigentlich ist.“ (Julia Adam)

