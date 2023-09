Brandstifter (28) bringt Bewohner eines ganzen Mietshauses in Gefahr – flüchtete zunächst ins Ausland

Von: Günter Hiel, Charlotte Borst

Ein 28-Jähriger hat in seiner Wohnung im fünften Stock eines Wohnblocks in Oberschleißheim ein Feuer gelegt. Damit brachte er alle Bewohner in Gefahr. Er setzte sich ins Ausland ab – hat sich jetzt aber gestellt.

Oberschleißheim - Ein Wohnungsbrand hat am Montagabend, 24. Juli, in einem sechsstöckigen Hochhaus in Oberschleißheim schweren Schaden angerichtet. Die Polizei evakuierte den Wohnblock am Fohlengarten. Etwa 20 Personen mussten sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen.

Dutzende Menschen hatte der Brandstifter in Lebensgefahr gebracht

Die Polizei ermittelte von Anfang an mit dem Verdacht auf schwere Brandstiftung. Dutzende Menschen hatte der Brandstifter in Lebensgefahr gebracht. Es wäre richtig schlimm ausgegangen, hätte nicht ein Bewohner gehört, wie der Rauchmelder in einer benachbarten Wohnung im fünften Stock piepte, zudem roch er Rauch.

Mutmaßlicher Täter setzt sich ins Ausland ab – und stellt sich schließlich der Polizei

Der Mieter der Brandwohnung, ein 28-Jähriger aus dem Landkreis München, hatte sich nach dem Brand zunächst ins Ausland abgesetzt, meldete die Polizei jetzt aktuell am Dienstag, 12. September. Anfang September hat sich der 28-Jährige beim Kommissariat 13 gemeldet und wurde zur Vernehmung am Montag, 11. September, vorgeladen. Dabei räumte der 28-Jährige ein, den Brand in der Wohnung gelegt zu haben, meldet die Polizei. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Über die Drehleiter und durchs Treppenhaus war die Feuerwehr in die völlig verqualmte Wohnung im fünften Stock am Fohlengarten Oberschleißheim vorgedrungen. © Feuerwehr Oberschleißheim

Der Tatverdächtige wird angezeigt wegen schwerer Brandstiftung und wird einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheiden wird. Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Feuerwehr hatte null Sicht in der verqualmten Wohnung

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oberschleißheim hatten den Brand damals gelöscht. Ein Trupp der Feuerwehr war unter schwerem Atemschutz über das Treppenhaus in den fünften Stock vorgedrungen, zugleich bekämpften die Einsatzkräfte den Brand über die Drehleiter von außen. In der Wohnung stand ein Bettsofa in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Es habe so dichter schwarzer Rauch in den Räumen gestanden, „dass wir praktisch null Sicht hatten“, berichtete einer der Feuerwehrmänner.

Zum Glück wurde niemand verletzt. Den Schaden schätzte die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.

