Nahe München: Aus dem Schandfleck soll ein lebenswertes Wohnquartier werden

Von: Andreas Sachse

Schluss mit der Baugrube: Am Stutenanger soll es nun endlich vorwärts gehen. Foto: an © Andreas Sachse

80 neue Wohnungen sind am Stutenanger in Oberschleißheim geplant. Ende dieses Monats sollen die Pläne Rechtskraft erlangen. Womöglich schon ab Herbst 2023 soll die neue Ortsmitte dann dazu beitragen, einen der wohl unattraktivsten Flecken der Gemeinde, aufzuwerten.

Oberschleißheim - Ein wenig Boden einzuebnen, mag vielleicht nicht viel sein. Nach jahrelangem Stillstand auf der Großbaustelle lässt einen das zuletzt an den Tag gelegte Tempo aber hoffen, dass hier nun endlich etwas vorwärts geht.

Der seit längerem geschlossene Supermarkt Rewe, über den sich das Quartier jahrzehntelang versorgte, hatte in der Vergangenheit jeglichen Fortschritt hartnäckig abgebremst. Erst als der im selben Konzern beheimatete Penny-Markt ankündigte, die Nachfolge zu übernehmen, kam wieder Bewegung in die Sache. Dass mit Penny ein Markt aus der unliebsamen Rewe-Group am Stutenanger das Ruder übernimmt, muss kein Nachteil sein. Im Gegenteil: Stefanie Haselbeck (CSU) etwa findet es richtig, „an dem Standort das Niedrigpreissegment zu bedienen“.

Oberschleißheim/München: Wohnungen, Spielplatz und Gewerbe

Mit seinem Beschluss, über dem Discounter Wohnungen anzubieten, wollen die Fraktionen, den verfahrenen Wohnungsmarkt entspannen. Über dem Markt mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche sind 41 Wohnungen geplant. 36 kommen im Sedlmayr-Haus dazu. Penny und der Sedlmayr-Bau sind die zentralen Gebäude in der künftigen, neuen Ortsmitte.

Beide Häuser sind vier Stockwerke plus Dachgeschoss hoch. Die Wohnungen sind unterschiedlich groß. Das Spektrum reicht vom Appartement bis zur Mehrzimmerwohnung für Großfamilien. Im Umfeld beider Häuser ist jeweils ein kleiner Spielplatz vorgesehen. Wobei man im gesamten Quartier bewusst auf Zäune verzichtet, um den Eindruck von Weitläufigkeit zu unterstreichen. Außer Wohnraum gestattet der Gemeinderat in beiden Häusern eine gewerbliche Nutzung. Ärzte, Rechtsanwälte, Dienstleister und soziale Einrichtungen sind in den künftigen Büros willkommen.

