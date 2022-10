Monika Gruber verkauft ihr Haus: Bühnenstar will Erding offenbar der Liebe wegen verlassen

Von: Matthias Bieber

Monika Gruber will ihr Haus in Erding verkaufen. © FrankHoemann/Imago

Monika Gruber zieht es offenbar der Liebe wegen nach Österreich oder in die Schweiz. Die Schauspielerin will ihr Haus in Erding verkaufen.

Erding – Schon auf ihrer vergangenen Tournee haben die Fans von Monika Gruber ordentlich schlucken müssen: Im nächsten Jahr, kündigte sie an, werde sie das letzte mal live auf der Bühne stehen. Da ist ihre weiterhin geplante TV-Karriere für viele nur ein schwacher Trost.

Nun will die 51-Jährige offenbar ihre Heimat Erding verlassen. Der Preis für das Domizil der Gruberin: 6.320.000 Euro. Dazu kommen noch 3,57 Prozent Käuferprovision von umgerechnet knapp 230.000 Euro.

Monika Gruber: Haus kostet über sechs Millionen Euro – Energieträger ist Gas

Dafür bekommt der Käufer zwei Häuser mit insgesamt 500 Quadratmetern geboten: das 2012 erbaute Haupthaus mit 338 Quadratmetern Wohnfläche, vier Schlafzimmern und drei Bädern – und das erst heuer fertiggestellte Poolhaus mit immerhin 157 Quadratmetern Wohnfläche, zwei Schlafzimmern und zwei Bädern. Dass der Energieträger Gas ist, sollten potenzielle potente Käufer wohl maximal schulterzuckend hinnehmen.



Die Häuser thronen auf 1046 Quadratmetern Grund mit Freisitzen, weitläufigen Sonnen-Terrassen und einem Yoga-Haus – so stand es im Makler-Exposé. Jetzt allerdings nicht mehr, denn inzwischen ist das Angebot nicht mehr online zu finden. In Erding wird gemunkelt: Hat sie’s schon verkauft? Verkauft sie es doch nicht?



Monika Gruber folgt offenbar der Liebe: Neues Leben in Schweiz oder Österreich?

Zu hören war, dass es Monika Gruber der Liebe wegen in die Ferne zieht. Nach Informationen unserer Zeitung aus ihrem Freundeskreis soll es in die Schweiz oder nach Österreich gehen. Ob dort ihre neue Liebe lebt oder ob sie einfach einen Tapetenwechsel will? Aber bis es endgültig so weit ist, wird die 51-Jährige wohl auch weiterhin beim Bäcker Kreitmaier belegte Semmeln, Brezen und Plunder kaufen.



„Mit einer Atmosphäre aus Heiterkeit und Gelassenheit“ betritt man das Haupthaus, heißt es in der Immobilien-Anzeige. Erbaut im „klassischen Villenstil“, der auch an die US-Südstaaten im 19. Jahrhundert erinnert – mit einem Schuss toskanischem Flair. Im Inneren staunt man über atemberaubende Räume (Wohnküche: ca. 75 Quadratmeter), handgezogenen Stuck, Holzdielenböden oder eine Sauna mit Tageslicht im Untergeschoss. Das Poolhaus, holzlastig und modern im Design, prunkt mit mächtigen Fenstern und Oberlicht, raffinierten Sichtachsen und archaischen Steinen. Wem das alles zu viel zum Staunen wird, der springt einfach in den Pool. Oder in die Sempt – die ist auch nicht weit.