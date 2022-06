„Reiner Zufall“: Schlagerstar gibt Spontan-Konzert auf Volksfest bei München

Eigentlich war er nur für Dreharbeiten hier: Bata Illic am Herzerlstand auf dem Olchinger Volksfest. Danach gab es eine Spontan-Einlage für die Senioren im Bierzelt. © WEBER

Was für eine Überraschung: Beim Seniorennachmittag des Volksfestes gab es einen ganz besonderen Gast. Schlagerstar Bata Illic war für einen TV-Termin der ZDF-Sendung „Leute heute“ nach Olching gekommen.

Olching – „Reiner Zufall“, sagt sein Manager Moritz Andersen aus Unna. Die 82-jährige Musik-Ikone nahm die Steilvorlage dennoch dankend an, ließ bei Volksfestreferent Andreas Hörl spontan einen Tisch reservieren („Das wird eng im vollen Zelt, aber es geht“) und mischte sich unter „sein“ Volk.

Rund 2200 der von der Stadt eingeladenen Ü65-Generation waren gekommen. Und viele waren in ihrer jugendlichen Sturm- und Drangzeit mit den Ohrwurm-Hits von Bata Illic groß geworden. Der Star war begeistert: „Es ist wunderbar, dass eine Stadt für ihre Senioren so einen schönen Nachmittag organisiert. Ich singe immer liebend gern vor so einem Publikum.“

Wegen Termin für ZDF-Sendung „Leute heute“: Schlagerstar Bata Illic kommt nach Olching

Er sei übrigens nicht zum ersten Mal in Olching, erinnert sich der Sänger. Früher hätte er hier jedes Jahr seinen Christbaum bei einer alten Dame gekauft. Es war fast also schon ein Heimspiel für den in Gräfelfing lebenden Schlagersänger. Die Olchinger Blaskapelle schritt früher als geplant auf die Bühne, um ein (nicht eingeübtes) Medley mit den Hitparaden-Klassikern des Stars abzufeuern. Gassenhauer wie „Michaela“, „Schwarze Madonna“ oder „Mit verbundenen Augen“ durften da nicht fehlen.

Da ließ der Star sich nicht zweimal bitten, schritt auf die Bühne und sang live mit. Das Zelt kochte (und nicht nur wegen der an den 13 Grills gleichzeitig brutzelnden Hendl). Das betagte Publikum mit den am Biertisch geparkten Rollatoren lag dem Idol aus Jugendtagen zu Füßen und „ging ab wie eine Rakete“, wie Volksfestreferent Hörl staunend feststellte.

So fand auf Olchings Bierzelt-Bühne quasi eine vorgezogene Generalprobe für die großen Konzertarenen bei der im Herbst geplanten Deutschland-Tournee statt.

Schlagerstar Bata Ilic tritt auf Volksfest in Olching auf - danach geht es weiter in Richtung Andechs

Nach dem Spontan-Auftritt verabschiedete sich der Star samt Kamera-Gefolge erst einmal in Richtung Andechs, wo weitere Szenen gedreht wurden. Denn mit seinen 82 Jahren ist der in Belgrad geborene Bata Illic noch immer schwer aktiv. Aktueller Anlass für Dreharbeiten am Volksfest war nicht nur der TV-Beitrag, sondern auch die Produktion eines Musikvideos für seine gerade erschienene neue Single „Der junge Träumer“.

Noch taufrischer ist das brandaktuelle Album mit dem Titel „Goldene Zeiten“, für das 24 der größten Bata-Hits „mit modernem Rumms“ neu aufgenommen wurden. Das Album erscheint zwar offiziell erst am kommenden Freitag. Doch nachdem er auf dem Weg nach Olching gerade die ersten CDs abgeholt hatte, stellte Bata Illic drei davon spontan für eine Tagblatt-Verlosung zur Verfügung.

