Mit 200 Helfern: Lebensmittelretter bewahren 33 000 Eier vor der Mülltonnne - „Aus Respekt“

Nur einer von über 90 Kartons mit je 360 Eier, die Daniela Schnagl-Vitak und ihre Helfer retteten. Wenn uns Ware angeboten wird, dann ist meistens ein Fehler passiert. © pat

Die Olchinger Lebensmittelretter fallen immer wieder durch besonders spektakuläre Aktionen auf. Jetzt konnten sie 33 000 Eier vor dem Müll retten. Das gelang nur, weil viele Helfer parat standen.

Olching – Wenn bei den Lebensmittelrettern ein Angebot reinkommt, dann muss es meistens schnell gehen. Das war neulich nicht anders, als ihnen ein Großhändler einen Posten Eier anbot. Die wären sonst im Müll gelandet. Etwas, was Gründerin Daniela Schnagl-Vitak unbedingt vermeiden möchte. „Aus Respekt vor den Ressourcen, vor der menschlichen Arbeit, vor dem Lebensmittel.“ Deshalb könne sie es nicht leiden, wenn man noch brauchbare Lebensmittel wegwirft.

Dank „Retter-App“: Lebensmittelretter bewahren 33 000 Eier vor der Mülltonnne - „Aus Respekt“

Das Besondere an der Eier-Offerte: Es ging hier nicht um ein paar Kartons, sondern um sage und schreibe 33 000 Eier. Die wogen zusammen eine Tonne. Genug, um alle Olchinger in den Genuss eines Frühstückeis kommen zu lassen. Und dann wären immer noch genug übrig gewesen, um ganz Gernlinden mit abzudecken.

Wie es dazu kam, dass dem Großhändler so ein großer Posten überblieb, weiß Daniela Schnagl-Vitak nicht. In der Regel würden ihr Überproduktionen angeboten, oder Ware, die falsch verpackt oder nicht richtig etikettiert wurde. „Fehler passieren jedem“, sagt sie.

Lebensmittelretter in Olching: 200 Helfer fahren los

Nachdem das Angebot reingekommen war, wurden die Mitglieder via App mobilisiert. 200 Lebensmittelretter fuhren dann zum Großhandel, um die Eier einzuladen. Anschließend organisierten sie die Verteilungen an öffentlichen Plätzen und posteten in der Retter-App, wo Interessenten sie abholen konnten.

In Deutschland landen laut Statistischem Bundesamt jährlich rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. 59 Prozent davon in den privaten Haushalten. Das sind rund 78 Kilogramm pro Person und Jahr.

Ohne Menschen wie Daniela Schnagl-Vitak wären es noch mehr. Allein ihre Lebensmittelretter gUG hat 2022 237 Tonnen an 5000 Abholer verteilt.

Kühlkiste und Thermometer immer dabei

Die gemeinnützige Unternehmergesellschaft ist seit fünf Jahren aktiv und arbeite stets „hochprofessionell und sicher“, wie Schnagl-Vitak mantraartig wiederholt. Um das sicherzustellen, haben die Lebensmittelretter in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt 1,5 Jahre lang am Konzept gefeilt. Das sei nötig gewesen, denn, so Schnagl-Vitak „in dem Moment, wo ich Lebensmittel in der Hand habe und jemand anderes gebe, bin ich Lebensmittelunternehmer und da gibt es rechtliche Vorgaben. Punkt.“ So gehören zur persönlichen Ausrüstung jedes Retters Handschuhe, Kühlkisten und Thermometer, damit sie diese Vorgaben zu Hygiene und Kühlkette einhalten können.

Innerhalb der gesetzlichen Regelungen sind die Retter eigenverantwortlich. Schnagl-Vitak mag nämlich keine Hierarchien. „Der Retter im Auto hat Recht. Der fährt hin, sortiert, stellt die Verteilung ein und wählt unter den vorgegebenen öffentlichen Plätzen selbst, wo er verteilt.“ Sie selbst stelle die Plattform zur Verfügung. Aktuell wartet ein Konzept für ein Integrationsprojekt in der Bewährungshilfe beim Justizministerium auf Genehmigung. Die Idee stammt von einer Retterin. Die mitunter spektakulären Rettungen großer Mengen in kurzer Zeit zeigen, dass die gemeinnützige Unternehmergesellschaft funktionieren kann.

Großaktion mit Kartoffelchips

Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurden die Olchinger Lebensmittelretter im Dezember 2022, als sie 3,5 Tonnen Kartoffelchips verteilten. Die waren bei einer Dachauer Spedition liegen geblieben. Beim Verladen fanden die Lebensmittelretter einen GPS-Tracker. Die Polizei vermutete, dass in den Chips etwas Verbotenes versteckt war – vielleicht Drogen. Das Schmuggelgut war wohl so lukrativ, dass der Besitzer die 35 000 Euro für die Chips verschmerzen konnte. Patrick Tietz