„Mein Puls schießt hoch auf 200, wenn ich die sehe“ - XXL-Blumentöpfe sorgen für riesige Aufregung

Von: Kathrin Böhmer

In Olching dienen die grauen, noch leeren Töpfe derzeit höchstens als Abfalleimer. Sie sollen bepflanzt werden. © Weber

16 mannshohe und elf kleinere Blumentöpfe an Kirche, Kreisel und der Hauptstraße: Riesige Tröge, die dereinst bepflanzt werden sollen, sorgen derzeit in Olching für Aufregung - und Spott.

Olching – Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, in Olching sieht man das gerade ganz anders. „Mein Puls schießt hoch auf 200, wenn ich die sehe.“ So lautet ein Urteil über die neuen XXL-Blumentöpfe in Anthrazit, die sich seit kurzem über den gesamten Innenstadtbereich verteilen. Auch einige Stadtratsmitglieder sind entrüstet über das neue Stadtmobiliar, das alles verschönern sollte.

Olching: XXL-Blumentöpfe komplett in Grau

Doch von vorne: Eines Tages standen plötzlich 16 mannshohe und elf kleinere Blumentöpfe an Kirche, Kreisel und der Hauptstraße. Komplett in Grau, passend zum grauen Novemberhimmel, bislang jedoch noch ohne Pflanzen. Der Spott folgte prompt, nicht nur aus der Bürgerschaft: Monster-Tröge, XXL-Aschenbecher und Pott-hässlich ist zu hören. SPD-Stadträtin Michaela Andersch-Steer mahnt: Die leeren Töpfe am Christkindlmarkt würden ganz schnell zu „überdimensionierten Mülleimern“.

Olching: Tröge sogar hinderlich?

Tatsächlich kann man dort schon den einen oder anderen Coffee-to-go-Becher und anderen Abfall erblicken. Der CSU-Fraktionschef im Stadtrat, Tomas Bauer, berichtet: „Viele Bürger bewerten die grauen Monster-Tröge als hässlich und hinderlich.“ Aus der CSU kamen im Stadtentwicklungsausschuss neulich sogar Warnungen, die Töpfe seien an manchen Stellen gefährlich, weil sie mitten auf dem Gehweg stünden. Maria Hartl bat ausdrücklich darum, die Töpfe vor der Kirche zu beseitigen, weil das grauenhaft aussehe.

So können die XXL-Blumentröge aussehen wenn sie wie anderenorts bereits bepflanzt und eingewachsen sind. © mm

Bürgermeister Andreas Magg (SPD) versucht, die Wogen zu glätten. Das neue Stadtmobiliar habe man im Rahmen eines Förderprogramms, dem die Stadtratsmitglieder zugestimmt hätten. Die Farbe habe man im Rathaus tatsächlich gewagt, selbstständig auszusuchen. „Wir wollten es möglichst neutral halten.“ Die Standorte seien in einem Konzept festgeschrieben, das man der Regierung vorlegen musste. Diese seien weitestgehend fix, es sei denn, es gäbe Sicherheitsbedenken.

Diskussion um XXL-Blumentöpfe in Olching - Tröge auf Stadtteile verteilen?

Es sei nicht möglich, einige der Töpfe auf die Ortsteile Graßlfing, Esting oder Geiselbullach zu verteilen, so Magg. Das Förderprogramm gelte ausdrücklich für das Zentrum ist. Also mussten die 27 grauen, teils gigantischen Plastik-Töpfe rund um die Hauptstraße aufgestellt werden. Vier stehen allein an einem Kreisverkehr. Der Rathauschef räumte ein: „Wir haben November, da sind graue Töpfe, die nicht bepflanzt sind, nicht schön.“ Aber man sollte dem Ganzen eine Chance geben.

Tröge bunter gestalten?

Magg zeigte Bilder aus anderen Städten, wie das Ganze bepflanzt aussieht. Jedoch waren die Tröge in den Beispielen bunt. Das veranlasste Grünen-Chefin Ingrid Jaschke zu der Bemerkung: „Aus meiner Sicht hätte Olching etwas Farbe gutgetan.“ Für Josef Gigl (Freie Wähler) war in der Sache noch eine Frage entscheidend: „Was hat uns die Gaudi gekostet?“ Die Antwort: Die Töpfe belaufen sich auf 50 000 Euro, das passende Grün auf 25 000 Euro. Von den insgesamt 75 000 Euro kamen 60 000 Euro vom Freistaat. „Das macht das Ganze etwas erträglicher“, fand zumindest Josef Gigl.

