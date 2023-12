Olivenbauer aus Oberbayern: 38-Jähriger belebt eine Fläche in der Toskana wieder

Henri Frey, Olivenbauer aus Egling © Privat

Henri Frey hat einen Olivenhain in der Toskana gekauft. Verwildert war er, Frey hielt das nicht ab. Er will ihn ökologisch führen - und hat noch viel Arbeit vor sich.

Egling – Er ist alt, verwildert und macht enorm viel Arbeit. Vor sechs Jahren hat ihn Henri Frey gekauft – und damit eine neue Aufgabe gefunden, der er voller Leidenschaft nachgeht. Die Rede ist von seinem Olivenhain in der Toskana. Dort, in Roccatederighi in der nördlichen Maremma, hat es sich der Eglinger zur Aufgabe gemacht, seinen eigenen Hain im Einklang mit der Natur zu bewirtschaften und möglichst naturbelassenes Olivenöl herzustellen.

Im Westen Italiens hat Henri Frey ein Grundstück gefunden, „in dem viel Potenzial, aber auch viel Arbeitsaufwand steckt“. Freys Olivenhain ist etwa zweieinhalb Hektar groß – also die Fläche von etwa 20 Dreifachturnhallen. 300 bis 500 Olivenbäume stehen dort – das schätzen zumindest seine Nachbarn. Gezählt hat Frey sie selbst noch nicht. Kann er auch nicht. Dafür ist das Grundstück zu verwildert.

130 erntefähige Bäume hat der 38-Jährige erst freigelegt, seit er mit den Arbeiten vor drei Jahren begonnen hat. Dreimal hat Frey inzwischen Oliven geerntet, jedes Mal zwischen 300 und 400 Kilogramm. Genug für jeweils 50 bis 70 Liter Olivenöl – „lächerlich gering“ sei der Ertrag noch. Abnehmer des Olivenöls aus der Toskana waren in erster Linie Freunde und Verwandte.

Freunde aus Bayern helfen mit: Eglinger belebt Olivenhain wieder

Unterstützung bei der Pflege seines Hains erhält Frey von Freunden aus Bayern. Seine Freundin Bettina Hainzlschmid hat er bei der Olivenernte kennengelernt. Seit drei Jahren sind die beiden ein Paar. Freunde hatten ihr erzählt von dem „verrückten Deutschen“, der in der Maremma einen verwilderten Olivenhain gekauft hat. Mittlerweile hat Frey auch gute Freunde vor Ort: Stefano aus Roccatederighi ist „begeistert, was die jungen Deutschen da unten machen“.

Zahlreiche Dörfer in der Toskana seien heute geprägt von der „Landflucht der jungen Leute, die kein Interesse an der harten Arbeit im Olivenhain haben“, berichtet Frey. Schon sein Vater Harald Frey hatte Mitte der 1970er-Jahre in der Region ein Haus gekauft. Der junge Henri ist eine Zeit lang dort aufgewachsen. Früh hat er angefangen, Traktor zu fahren und den Olivenbauern beim Schnitt ihrer Bäume zu helfen. Der Eglinger, der sich selbst als „Freigeist“ bezeichnet, ist eng mit der Natur verbunden. Er fährt Ski und Fahrrad und möchte aktiv etwas für die Umwelt tun.

Ökologisch und am besten wirtschaftlich: Eglinger erfüllt sich einen Herzenswunsch

Ihn stört, „dass neuerdings auch in der Maremma Olivenbäume dicht an dicht gepflanzt werden, die nur auf Ertrag aus sind“. Diese Bäume würden stark gespritzt, mit Kupfer zum Beispiel und mit Sulfiten „Sie haben eine Lebenserwartung von nur rund 100 Jahren.“ Bei günstigen Klimaverhältnissen werde ein Olivenbaum bis zu zehnmal so alt. Frey möchte seinen Hain „im Einklang mit der Natur biologisch bewirtschaften“. Vier- bis achtmal pro Jahr fährt der Servicetechniker in die Toskana – im Urlaub und an einigen Wochenenden. 12 000 Kilometer kommen jährlich durch die Pendelei zusammen. Das Öl aus der Maremma soll ein Hobby werden, das sich selbst trägt. Frey hat einen großen Wunsch: „Ich möchte irgendwann einmal 10 000 Bäume besitzen und sogar Arbeitsplätze schaffen“.

Um das Projekt zu verwirklichen, muss der Eglinger in diesem Jahr erstmals Maschinen einsetzen, um den Hain zu bewirtschaften. Für die Mäharbeiten rund um die Bäume benötigt er einen Traktor und einen Forstmulcher, „damit die Fläche für die Ernte frei ist“. Kürzlich hat er eine Spendenaktion für die Maschinen im Internet gestartet. Simone Wittig

