Orkan Zoltan erreicht Bayern am Donnerstagmorgen: Wetterdienst geht auf Alarmstufe Rot

Von: Klaus-Maria Mehr

Von wegen stade Zeit: Ein gigantisches Sturmmassiv rauscht aktuell von Norden auf Bayern zu. Die Warnkarte des Deutschen Wetterdiensts blinkt Orange-Rot.

München – Am Mittwochabend reagiert der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch in Bayern mit deutlichen Unwetterwarnungen auf das heranrollende Sturmtief Zoltan. Das gigantische Massiv zieht aktuell über den Atlantik auf die deutsche Nordseeküste zu. Am Donnerstagmorgen wird es aufs Festland treffen. DWD-Meteorologe Dr. Markus Übel schließt derzeit nicht mal „Gewitter verbunden mit starken Sturmböen bis ins Flachland“ aus.

Orkantief Zoltan trifft am Donnerstag auf Freitag. Sturmschäden, hier eine Szene nach dem Tief Niklas, und Überschwemmungen können folgen. Die Warnkarte des DWD blinkt in Orange und Rot.

Ganz Bayern stehen damit turbulente Tage bevor. Eine Warnung vor Sturmböen gilt ab 6 Uhr am Donnerstag für den gesamten Freistaat. Der DWD warnt wörtlich: „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h und 85 km/h anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf.“

Unwetterwarnung vor Orkanböen in den Alpen und im Bayernwald

In den Alpen und im Bayerischen Wald können sogar Orkanböen mit bis zu 120 km/h auftreten. Für beide Gebirge gilt eine Unwetterwarnung. Der DWD warnt: Vermeiden Sie den Aufenthalt im Freien und achten Sie auf herabfallende Gegenstände. Bergtouren sollten Sie unter allen Umständen vermeiden. Auch die bayerischen Skigebiete werden wohl morgen Vormittag geschlossen bleiben.

Unwetterwarnung vor Dauerregen fürs Allgäu – auch in der Oberpfalz drohen Überschwemmungen

Fürs Oberallgäu gilt zudem eine Unwetterwarnung vor „ergiebigem Dauerregen“ mit 100 bis 120 Litern pro Quadratmeter bis Samstagabend. Hier kann es zu Hochwasser und Überschwemmungen kommen. Für ganz Oberfranken, die gesamte Oberpfalz und Teile von Mittel- und Unterfranken gilt zudem eine amtliche Warnung vor Dauerregen mit teils 90 bis 100 Litern pro Quadratmeter. Der Dauerregen kann deshalb schnell zu Überschwemmungen führen, weil der Boden nach vielen Regentagen im Dezember keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann. Der starke Regen fällt in Bayern bis zum Heiligabend.

Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht auf Donnerstag kurzzeitig auf 800 Meter, wird aber bis zum Wochenende wieder auf über 1200 Meter ansteigen. Guide Wolz, DWD-Chef in München, erklärt unserer Redaktion, was der Sturm für München bedeutet.