Von: Marc Schreib

Die Anwohner der Robert-Koch- und Virchowstraße, wie , Horst Fleck, sind von den Plänen nicht begeistert. Sie sehen eine Reihe von Nachteilen, die sie nun auch schriftlich bei der Gemeinde vorgelegt haben. © msc

Anwohner in Ottobrunn fordern den sofortigen Baustopp der Anlage für Geflüchtete an der Rosenheimer Landstraße. Sie sehen das „Wohl der Menschen“ in Gefahr.

Ottobrunn – Die Anwohner der Virchowstraße in Ottobrunn glauben fest daran, dass ihr Einspruch noch nicht ganz aussichtslos ist. Auf dem Johanniter-Grundstück an der Rosenheimer Landstraße 120 sollen nach dem Willen des Landratsamtes 210 Flüchtlinge untergebracht werden. Dagegen aber gibt es laut dem Verwaltungsbeirat der WEG Robert-Koch-/ Virchowstraße Ottobrunn, Horst Fleck, einiges einzuwenden.

Er hat gemeinsam mit über 100 weiteren Anwohnern bei der Gemeinde Ottobrunn ein Schreiben eingereicht mit der Bitte, einen Alternativstandort am Haidgraben zu prüfen. Bis dahin wollen die Anwohner einen Baustopp erreichen.

Auf dem Gelände an der Rosenheimer Landstraße haben die Erdarbeiten bereits begonnen. Die Gemeinde hatte dem Landratsamt in der ersten Jahreshälfte das Grundstück angeboten unter dem Eindruck, dass sich diese Fläche gut zum befristeten Aufstellen von Wohncontainern eigne.

Auf dem Johanniter-Grundstück an der Rosenheimer Landstraße entsteht aktuell das Containerdorf für Geflüchtete. © Münchner Merkur

Das Landratsamt München meldete sich bei der Gemeinde im Juli zurück und reichte für das Gelände einen Bauantrag ein, mittlerweile ist das gemeindliche Einvernehmen erteilt, und es besteht Baurecht. Der Zug ist aus der Sicht von Thomas Loderer für die Anwohner damit abgefahren. „Ich habe aber auch nicht vor, ihn zu bremsen.“ Der künftige Gebäudekomplex umfasst neben den Wohnungen Gemeinschaftsräume sowie Zimmer für die Kinderbetreuung. Ein Kinderspielplatz kommt auch auf das Gelände. Die Anlage soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen.

Proteste gegen Flüchtlings-Containerdorf:mDie Argumente der Anwohner

Aber dagegen regt sich Widerstand. Bei diesem Standort gebe es gravierende Nachteile, die von den Anwohnern in einer Pressemitteilung der Reihe nach benannt werden. Dabei gehe es ihnen auch um das Wohl der Geflüchteten. Im Schreiben formulieren sie die angespannte Verkehrssituation: „Selbst mit den Augen eines Laien gesehen, ist es kaum vorstellbar, wie auf einer 2350 Quadratmeter kleinen, von allen Seiten mit Straßen- und Parkplätzen eng umgebenen Parzelle über 200 Flüchtlinge bis zu 36 Monate vernünftig leben sollen.“

Aus der nahe gelegenen Johanniter-Zentrale und vom Feuerwehrgerätehaus an der Ottostraße würden an manchen Tagen stündlich Einsatzfahrzeuge mit Martinshorn in Richtung Autobahn fahren. Darunter könnten vom Krieg traumatisierte Erwachsene und Kinder leiden. Eine zusätzliche Lärm- und Abgasbelastung würden der Autoverkehr an zwei Seiten sowie zwei Buslinien im Zehn-Minutentakt unmittelbar vor dem Eingang der Container-Parzelle darstellen.

Ein weiteres Konfliktfeld zeichne sich mit den Bewohnern der angrenzenden Flurstücke ab. Die an der geplanten Parzelle westlich angrenzende, einzig mögliche Naherholungsfläche entspreche der gesetzlich vorgegebenen Mindest-Freifläche, bezogen auf die achtstöckigen Hochhauskomplexe „Virchow- und Robert-Koch-Straße und „An der Ottosäule“. Grundsteuer und Pflege dieser Anlagen werde von den Wohnungseigentümern getragen. Um Konflikte zu vermeiden, diskutieren die Anwohnern eine mögliche Umzäunung. Die im Bauplan ausgezeichnete Kinderspielfläche von 100 Quadratmetern halten die Anwohner für viel zu klein, selbst „für die UN-Kinderrechts-Konvention“.

Parksituation katastrophal: Sorge vor lautstarker Traumata-Verarbeitung

Noch größer ist eine Sorge, dass „Flüchtlinge ihre Traumata über Monate, auch nachts, in Gruppen im Freien nicht gerade geräuscharm verarbeiten“. Die am Containerdorf in Rufweite angrenzenden vier Hochhäuser seien mit ihren Kinder- und Schlafzimmern an zwei Seiten genau um die geplante Parzelle gruppiert. Und dann das Parkplatzproblem: „Bekannt ist ebenso, dass die meisten Flüchtlinge mit eigenen Pkw angekommen sind.“ Die Parksituation sei bereits jetzt katastrophal.

Als Ersatz schlagen die Anwohner einen Platz in ruhiger Lage zwischen Sportpark und dem Gewerbegebiet der ehemaligen Dasa/Uni auf der östlichen Hälfte des sogenannten „Bolzplatzes“ vor – hinter dem Haidgraben 117. Ein Drittel dieser Fläche hinter dem Eisstadion sei derzeit belegt mit einem Containerkomplex einer vorübergehend ausgelagerten „Kita“.

Das sagt der Bürgermeister

Die Argumente gegen den Standort hält Bürgermeister Thomas Loderer nicht für überzeugend. Einem Punkt will er dezidiert widersprechen. Eine baurechtliche Zuordnung der Grünfläche zu den Häusern an der Virchowstraße existiert seines Wissens nach nicht. „Richtig ist, dass das Gebiet im Moment im Bebauungsplan als Grünfläche ausgewiesen ist.“ So hat die Gemeinde das Grundstück auch von den Johannitern gekauft. Für die Containernutzung gibt es aktuell eine Befreiung von der Grünflächennutzung.

Alle anderen Argumente der Anwohner hält der Bürgermeister auch nicht für stichhaltig. Martinshorn, Abgase, Lärm – davon gibt es laut Loderer an jeder Kreuzung in München mehr. Vom Alternativstandort am Haidgraben will die Gemeinde definitiv keinen Gebrauch machen. Loderer hält das Wohngebiet an der Rosenheimer Landstraße für gut. Mit einem optimalen Nahverkehr, wo das Auto obsolet ist. Alles in allem müssten die Anwohner sich die Frage gefallen lassen, was ihr eigentliches Problem sei. Städtebaulich gebe es keines. „Hier hat man ein Grundstück, das zum Wohnen geeignet ist und gut angeschlossen. Was will man mehr?“