Steigende Strompreise machen Phönix-Bad zu schaffen: Betreiber erklärt, warum sie dennoch nicht schließen

Von: Laura May

Ins kalte Wasser geworfen: Phoenixbad-Geschäftsführer Werner Müller musste den Betrieb in den letzten Jahren durch die Pandemie führen – jetzt steht mit der Energiekrise die nächste Herausforderung vor ihm. © lm

Erst die Pandemie, jetzt der Krieg: Im Interview spricht der Chef des Phönix-Bads in Ottobrunn über die Auswirkungen der Energiekrise auf den Schwimmbetrieb.

Ottobrunn – Werner Müller ist Ottobrunns Bauamtsleiter und Geschäftsführer der Sportpark Ottobrunn GmbH, die neben dem Phönix-Bad das Eisstadion und Sportplätze betreibt. Nach komplizierten Pandemiejahren ist das Sauna- und Schwimmparadies seit Februar wieder regulär geöffnet – doch jetzt steigen die Energiepreise, und der Chef des Planschens und Schwitzens steht vor seiner nächsten Herausforderung. Ein Gespräch über turbulente Zeiten, Energiepreise und den Wert der Freizeit.

Energiekrise macht Schwimmbädern zu schaffen: Chef des Phönix-Bads im Interview

Haben die Menschen beim Schwimmen noch Angst vor Coronainfektionen?

Der Zulauf nach der Pandemie war und ist riesengroß. Die Leute lechzen danach, normalen Sauna- und Badebetrieb zu genießen. Panik spüre ich nicht mehr, die sind alle froh und sagen: Hoffentlich schließt ihr nicht wieder.

War sicher keine einfache Zeit für Sie.

Es waren harte Zeiten für uns, das muss ich schon sagen. Vor allem der Organisationsaufwand. Wir haben dauernd die Schilder gewechselt: Maskenpflicht, Besucherzahlbeschränkungen, 2G, 3G, 3Gplus. Es war kompliziert, aber seit Februar haben wir endlich wieder alle Freiheiten.

Jetzt gibt es mit der Energie das nächste Problem.

Genau. Natürlich haben wir uns intern mit dem Bürgermeister die Frage gestellt: Sollen wir schließen, um Energie zu sparen? Das würde nicht nur das Bad betreffen, sondern auch das Eisstadion.

Strompreis steigt rasant: „Wir rechnen mit vier- bis fünffacher Preiserhöhung“

Wie heizen Sie Sauna und Schwimmbad?

Unsere Saunen werden alle mit Strom beheizt – bis auf die große Teichsauna, die hat einen Gasofen drin. Unsere Becken werden mit Fernwärme der Stadtwerke geheizt. Die haben vor zwei Jahren die Bioenergie Taufkirchen übernommen und seitdem jedes Quartal die Preise erhöht: Zwischen Januar 2021 und September 2022 um 162 Prozent!

Über was für Summen sprechen wir bei Stromkosten Ihres Betriebs?

Unser aktueller Stromvertrag läuft noch bis Ende des Jahres. Danach rechnen wir mit vier- bis fünffacher Preiserhöhung. Alle unsere Saunen verbrauchen pro Monat zusammen rund 55 000 Kilowattstunden, das entspricht etwa 7000 Euro brutto monatlich. Im Bad ist das etwas höher, da haben wir bei einem Verbrauch von 94 000 Kilowattstunden Kosten von rund 12 000 Euro. In Summe haben wir im gesamten Sportpark 22 000 Euro Stromkosten pro Monat. Bei einer Verfünffachung wären wir schon bei rund 100 000 Euro pro Monat – das ist dann schon ein anderes Kaliber.

Und dann kommen noch Gas und Fernwärme hinzu.

Ja, die Wärmekosten liegen noch höher als beim Strom. Aktuell zahlen wir da 25 000 Euro für die Sauna und 52 000 Euro für das Bad an Energie pro Monat. Plus Gas.

Wärmezentrale: Müller im Gespräch mit Techniker Thomas Hergott. © lm

Die Münchner Saunen hatten aus Energiegründen geschlossen. Seit Mitte Oktober sind wieder vier von zehn Anlagen geöffnet. Sie haben sich gegen eine Schließung entschieden. Warum?

Kinder und Jugendliche mussten so lange aufs Schwimmen verzichten – und dabei können ohnehin so viele nicht schwimmen. Die Nachfrage nach Schwimmkursen ist immens, und wir dachten: Die Kosten tragen wir in diesem Fall und bleiben lieber geöffnet. Wir wollen Vereine fördern, die schon während der Pandemie großen Zuwachs hatten.

Ottobrunn-Sauna nach Schließungen in München überlaufen

Nachdem Saunen in der Stadt geschlossen hatten, sind sicher viele Münchner zu Schwitzen nach Ottobrunn gekommen?

Ja das war Wahnsinn. Wir haben momentan Besucherzahlen, die sind gigantisch! Die Einnahmeseite ist unvergleichlich. Jetzt haben zwar vier städtische Saunen wieder offen, aber viele Menschen, die das Phoenix-Bad vorher gar nicht kannten kommen trotzdem zu uns. Wobei man natürlich sagen muss: Die Mehreinnahmen, die wir momentan haben, fließen in den Energiesektor.

Immerhin.

Ja immerhin. Und beim Strom haben wir, wie gesagt, ja noch einen guten Preis. Aber wie es weiter geht? Keine Ahnung. Die Gemeinde bezuschusst das Bad ohnehin – schon vor der Energiekrise war es defizitär. Die Sauna trägt sich selbst und macht bisher Gewinn.

Sparen Sie aktuell keine Energie?

Doch. Wir versuchen zu sparen. Die Beckentemperaturen wurden alle um 1 bis 3 Grad reduziert, im Winter werden wir auch die Außenbecken, zumindest das Saunabecken, nur als Kaltbecken nutzen, also mit 17/18 Grad. Das gewärmte Becken von den Rutschen wollen wir im Außenbereich abdecken, um die Verdunstungswärme einzusparen.

Gehen Sie selbst auch gerne schwimmen?

Lieber in die Sauna, ich fahre gerne im Umkreis herum und besuche andere Bäder, um mir Ideen abzuschauen – etwa bei den Anlagen in Tegernsee oder Schliersee, die auch von der Montemare-Gruppe geplant wurden. Momentan bin ich im Gespräch für Umbauarbeiten im Sauna-Altbereich. Was genau wir vorhaben, ist aber noch ein Geheimnis.

