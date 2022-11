Ehepaar vererbt Wohnhaus an Gemeinde - Mieteinnahmen unterstützen Hilfsbedürftige

Von: Carina Ottillinger

Ihre letzte Ruhe haben Jakob und Ilse Steretzeder auf dem Parkfriedhof in Ottobrunn gefunden. Ihr Erbe, ein Wohnhaus mit sechs Parteien, haben sie der Gemeinde hinterlassen. © Thomas Loderer

Das Ehepaar Jakob und Ilse Steretzeder hat der Gemeinde Ottobrunn ein Wohnhaus mit Grundstück vererbt. Der Grundstein für eine Stiftung, die unverschuldet in Not geratene Bürger finanziell unterstützt.

Ottobrunn – Das kinderlose Ehepaar Jakob und Ilse Steretzeder hat der Gemeinde Ottobrunn (Landkreis München) im Frühjahr 2014 ein Haus mit Garten in der Putzbrunner Straße vererbt. Das Vermächtnis der Steretzeder ist, nach ihrem Ableben Bürger zu unterstützen, die unverschuldet in Not geraten und hilfsbedürftig sind. Wer waren diese Wohltäter?

„Das Ehepaar lebte sehr zurückgezogen und nahm nicht groß am gesellschaftlichen Leben Ottobrunns teil“, sagt Bürgermeister Thomas Loderer. Gut kenne er das Ehepaar nicht, aber ihm sei besonders ihre Zuneigung aufgefallen: „Nach all den gemeinsamen Jahren scheinen die beiden immer noch sehr verliebt gewesen zu sein.“ Jakob Steretzeder war Kohlehändler und ein humorvoller Mensch. Als er 2016 starb, hatte das seine Frau Ilse schwer mitgenommen. Im Mai 2019 folgte sie ihrem Mann. Zurück blieb ein Haus. Doch die Steretzeders hatten vorgesorgt. Die Gemeinde sollte das Anwesen der Steretzeder erben.

Ottobrunn: Sechs-Parteien-Haus an Gemeinde vererbt - „In gutem Zustand“

Bereits vor ihrem Tod hat das Ehepaar das Gespräch mit Bürgermeister Loderer gesucht und ihm ihr Anliegen erklärt. „Die beiden lebten jahrzehntelang in Ottobrunn und fühlten sich hier sehr wohl. Das Ehepaar wollte ihr Geld nutzstiftend vererben. Sie lobten die Gemeindeentwicklung der letzten Jahre und hatten sich dazu entschieden, ihr Vermögen in die Gemeinde zu investieren“, erzählt Loderer.

Das Sechs-Parteien-Haus bestehe aus vier Drei-Zimmer-Wohnungen – in einer davon lebte das Ehepaar selbst – und zwei kleineren Apartments. „Das Haus aus den 60ern ist in einem sehr guten Zustand“, sagt Loderer. „Natürlich könnte noch einiges gemacht werden.“ Die Öl-Heizung könne durch Fernwärme ersetzt werden. Die Bebauung des großen Grundstücks stehe im Moment nicht an. Dazu fehle der Stiftung das Geld.

Ottobrunner Ehepaar vererbt Haus der Gemeinde - Mieteinnahmen fließen in Stiftung

Alle Wohnungen seien derzeit vermietet, sagt Loderer. Die Mieteinnahmen fließen in die „Jakob und Ilse Steretzeder-Stiftung“, welche die Gemeinde Ottobrunn extra dafür gegründet hat. Zweck der gemeinnützigen Stiftung ist es, Bürgerinnen und Bürger, die durch unverschuldete Umstände (Unfall, Krankheit, Arbeitslosigkeit) in Not geraten und bedürftig sind, finanziell zu helfen. „Anfangs schüttet die Sozialverwaltung kleinere Beträge bis zu 1000 Euro aus. Später können größere Beträge mit Antragsstellung vergeben werden wie die Übernahme von Energiekosten“, erklärt Loderer.

Die Gemeinde regele derzeit noch einige Formalien für die Stiftung. Auch in nächster Zeit werde die Stiftung noch keine Gewinne abwerfen. Bisher fließe alles in einen Topf für Erbangelegenheiten und Instandhaltung. „Die Startkosten für die Stiftung sind sehr hoch, es bleibt bisher nichts übrig“, sagt Loderer. Der Gewinnzeitpunkt sei noch nicht absehbar. Loderers langfristiges Ziel ist die Erweiterung der Steretzeder-Stiftung. Über Zustiftungen könne die Stiftung leistungsfähiger gemacht werden und man könne sinnvolle Investitionen tätigen. Loderer vergleicht sein Vorhaben mit der erfolgreichen „Luitpold und Ludwig Rothenanger-Stiftung“, die seit über 20 Jahren Familien und Personen im südöstlichen Landkreis München unterstützt. Wobei die Steretzeder-Stiftung nicht in dieser Größenordnung agieren werde.

Die Steretzeders helfen also auch nach ihrem Tod der Gemeinde und ihren Bürgern. Und wer weiß – „vielleicht gibt es weitere Bürger, die sich vorstellen könnten, der Gemeinde einen Teil ihres Erbes zu hinterlassen“, sagt Loderer. Der Trend in München zeige: Viele Alleinstehende vererben ihr Vermögen der Stadt. Auch Ottobrunn wolle diese Möglichkeit in Zukunft offen anbieten.

