Pächtersuche für Mittenwalder Brunnsteinhütte: Fragezeichen im Paradies

Von: Christof Schnürer

Wer auch immer hier oben neuer Pächter wird, er dürfte am Brunnstein einen der schönsten Arbeitsplätze haben. © Privat

Die Brunnsteinhütte im Karwendel zählt zweifellos zu den meistbesuchtesten und beliebtesten Bergunterkünften der Region. In wenigen Tagen endet dort für die Wirtsleute Gallenberger ein 41 Jahre währendes Abenteuer. Wer der Nachfolger ist, möchte die Alpenvereinssektion Mittenwald noch in dieser Woche geklärt haben.

Mittenwald – Bei den Gallenbergers kann man getrost von einer Ära sprechen. Denn es gibt wohl wenige in der Branche, die es 42 Sommer lang als Wirtsleute auf einer Berghütte aushalten (Bericht folgt). Doch nun ist endgültig Schluss. „Fühlt sich irgendwie komisch an“, sagt Hans-Peter Gallenberger (65). Diese Woche bereitet er mit seiner Frau Barbara die Brunnsteinhütte (1560 Höhenmeter) für den bevorstehenden Pächterwechsel vor. Das Problem: Es gibt noch keinen Nachfolger.

Zeit zum Abschiednehmen: Die Wirtsleute (vorne v. l.) Hans-Peter und Barbara Gallenberger erhalten im Beisein der Kinder (hi. v. l.) Korbinian, Katharina und Veit von Mittenwalds Zweitem Bürgermeister Georg Seitz ein Präsent. © privat

Mittenwald: Absage folgt auf längere Bedenkzeit - Suche nach neuen Wirtsleuten

Die Gespräche mit dem wohl aussichtsreichsten Kandidaten hätten sich zerschlagen, bestätigt der Mittenwalder Alpenvereinsvorsitzende Max Schmidt. Nach längerer Bedenkzeit folgte die Absage. Dass sich die Suche nach neuen Wirtsleuten verhältnismäßig kompliziert gestaltet, hätte der altgediente Sektionschef – seit 1994 im Amt – nicht gedacht. „Auf der Brunnsteinhütte gibt es viele Tagesgäste, da rührt sich was“, verdeutlicht Schmidt. Mit anderen Worten: Ordentliche Umsätze, aber auch sehr viel Arbeit. Vielleicht schreckt das den einen oder anderen ab.

Möglicherweise hat der gestrige Abend eine Lösung gebracht, an dem sich zwei Interessenten – eine Frau aus Scharnitz und ein Mann aus Mittenwald – beim geschäftsführenden Vorstand präsentiert haben. Dieses Gremium besteht neben dem Vorsitzenden Schmidt aus dessen Stellvertreter Anton Gilg, Schatzmeister Peter Märkl, Schriftführerin Birgit Holzer und Jugendreferent Frank Neumayr. Das Führungsquintett hatte schon im Vorfeld drei weitere Aspiranten ausgesiebt. Jetzt muss es schnell gehen, lautet bei diesen Fünf die klare Devise. „In dieser Woche soll noch eine Entscheidung fallen“, unterstreicht Max Schmidt.

Brunnstein: Pachtvertrag endet - Nachfolger für die Brunnsteinhütte gesucht

Denn der Pachtvertrag mit den Gallenbergers, deren Abenteuer auf dem Brunnstein am 1. Juni 1982 begonnen hatte, endet offiziell am 31. Oktober. Und so lange die Noch-Pächter mit der Inventur beschäftigt sind, könnte ein potenzieller Nachfolger mit ihnen vor Ort die Übergabe besprechen.

In der vergangenen Woche haben Barbara und Hans-Peter Gallenberger standesgemäß Abschied genommen. Obwohl schon offiziell geschlossen, sperrten sie die Brunnsteinhütte noch einmal für gute Freunde auf – zu nostalgischen Preisen. Auch Stammgast und Zweiter Bürgermeister Georg Seitz schaute vorbei und sagte namens der Gemeinde ein herzliches Vergelt’s Gott.

Nun also liegt es am Gespür von Schmidt und Co., den geeigneten Nachfolger zu küren, wohlwissend dass die Gallenbergers große Spuren hinterlassen – und nebenbei eine gute Umsatzpacht generiert haben. Denn bis zu 2500 Übernachtungen pro Jahr waren in der Brunnsteinhütte nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel.

Ende der 1960er hatte die Sektion Mittenwald einer Privateigentümerin dieses Bergjuwel im Paradies abgekauft und ausgebaut. Doch richtig zukunftsfähig hat diese Herberge Hans-Peter Gallenberger gemacht. Der gelernte Zimmerer, der 1982 im Alter von nur 24 Jahren sozusagen wie die Jungfrau zum Kind kam, formte aus der Brunnsteinhütte eine echte Adresse. Viele in Mittenwald hofften, dass er den jeweils auf eine Saison befristeten Pachtvertrag um ein Jahr verlängert. Stattdessen kündigte er fristgerecht zum 1. August. Die jüngste Erfolgsgeschichte der Brunnsteinhütte ist zweifellos mit dem Namen Gallenberger verbunden.

