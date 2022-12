„Schandfleck“: Parkchaos am Eisstadion - Grafing will Automassen loswerden

Von: Michael Seeholzer

So leer ist der Platz ums Grafinger Eisstadion nicht, wenn dort Veranstaltungen sind. Statt Autos stellt sich die Stadt künftig beispielsweise eine Terrasse für die Pizzeria vor. © Michael Seeholzer

Grafing will mit deutlichen Beschränkungen die parkenden Automassen rund um Freibad, Fußballplatz und Eishockey-Stadion loswerden.

Grafing – Wer jemals seine Kinder zum Eishockeytraining gefahren hat oder im einzigen Freibad des Landkreises zu Besuch war, kennt die Straße am Stadion in Grafing. Vielleicht auch als Zuschauer eines Fußball- oder Eishockeyspiel Oder vom Tennis. Oder von einem Besuch beim Milo im „Aquarium“ überm Eisstadion, der ersten Pizzeria im Landkreis überhaupt. Alle sind hier schon durchgefahren.

Diese Menschen haben eines gemeinsam: Die Parkplatzsuche. Dafür ist der Straßenzug eigentlich zu schade. Aber jetzt ändert sich etwas. „Am Stadion“ könnte etwas Schönes entstehen. Dieser Ansicht waren jedenfalls die Mitglieder des Grafinger Bauausschusses. Dort wächst derzeit Grafings größte Kindertagesstätte heran, Spatenstich war im Oktober. Deshalb ist es spätestens jetzt nicht mehr egal, ob die Verkehrsverhältnisse weiter so chaotisch bleiben.

Grafing: „Schandfleck“ am Stadion soll aufgehübscht werden

Ein bisschen besser ist es schon. Die Stadt hat großzügig Parkplätze geschaffen, die von der Ostumfahrung aus erreichbar sind. Einen kurzen Fußweg muss man zum Stadion in Kauf nehmen. Einen Schleichweg von der Kapellenstraße zur Umfahrung gibt es aber nicht, weil hier Absperrpfosten den Autos den Weg versperren. Der Platz vor dem Freibad ist jedoch nach wie vor ein „Schandfleck“ wie die langjährige Anliegerin und Bauausschussmitglied Elli Huber (CSU) findet.

Sie monierte, dass der Platz im Sommer zum Aufstellen eines provisorischen Kühlwagens verwendet wurde, der sehr laut gewesen sei. Mit den dort in den schönen Monaten des Jahres kreuz und quer abgestellten Fahrrädern verhält es sich genauso chaotisch wie mit den Autos. Wenn man da sein Fahrrad rausziehe, „fallen zehn andere um“, berichtete Roswitha Singer (Grüne) von ihren Freibadbesuchen.

Eng und schnurgerade: Die Zufahrtsstraße „Am Stadion“ ist nicht nur in Baustellenzeiten ein Nadelöhr. Bei Veranstaltungen in den Sportstätten ist sie regelmäßig zugeparkt. Das soll nicht so bleiben. © Michael Seeholzer

Grafing: Weniger Parkplätze, breitere Gehwege, eine Terrasse für die Pizzeria

Mit dem Umbau der Straße soll dieses Problem gleich mitgelöst werden. Es gibt künftig viele geordnete Radstellplätze. So soll’s weitergehen: Die Senkrechtparkplätze vor der Schule verschwinden, dafür gibt es Längsparkplätze. Lehrer und Schulleitung sind damit einverstanden. Die Stellflächen vor der Mittelschule bleiben für sie reserviert. Der vorhandene Gehsteig wird breiter, auf der Seite zum Fußballplatz kommt ein neuer Gehweg hinzu. Die Fahrbahn wird verschmälert auf 5,50 Meter, am Stadion gibt es einen Wendehammer für den Lieferverkehr.

Dort würde im Idealfall aber überhaupt nicht mehr geparkt, hieß es im Ausschuss. Angedacht ist, dass die Pizzeria eine Terrasse bekommt, damit die Gäste dort im Freien sitzen können. Auch die Außengastro am Schwimmbad wird erweitert. Die Gehsteige rechts und links der Straße werden abgesenkt, zwischen den Parkbuchten werden Bäume stehen. Soweit die Variante, aufgrund der weitergeplant werden soll. Der Beschluss dazu war einstimmig.

Grafing: Bäume und Verkehrsberuhigung

Die Verkehrssituation wird beruhigt, „weil sonst kein Kindergartenbau möglich gewesen wäre“, erinnerte Bürgermeister Christian Bauer (CSU). „Ich finde es gut, das kann richtig schön werden“, lobte Johannes Oswald (Grüne) die Pläne, mit denen jetzt in die Anliegerbeteiligung gegangen werden soll. „Das kommt den Kindern zugute“, meinte Christian Einhellig (FW) dazu, dass der westliche Gehweg künftig eine Breite von 2,20 Metern haben wird. Damit könne er als kombinierter Geh- und Radweg gestaltet werden, so Bauamtsleiter Josef Niedermaier.

Eine gute Nachricht gab es zum Schluss noch für die Anlieger, die vielleicht schon in Sorge waren, ob sie an den Kosten dieser Verkehrsberuhigung, von der sie doch profitieren, beteiligt werden. „Das zahlt alles die Stadt“, so Niedermaier.

