Parkplatz im Zentrum von Bad Tölz: Senior steht beim Bezahlen vor unüberwindlicher Hürde

Von: Christiane Mühlbauer

An der ehemaligen Post werden Parkgebühren fällig. Bezahlen kann man nur per App. © Karl Bock

Der neue Parkplatz an der Hindenburgstraße in Bad Tölz stellt speziell Senioren vor eine digitale Herausforderung. Der Betreiber erklärt, warum er auf dieses System setzt.

Bad Tölz – Der Parkplatz an der ehemaligen Tölzer Post an der Hindenburgstraße wird rege genutzt. Allerdings ist es für manche Menschen nicht so leicht, die Gebühr zu bezahlen. Das berichtet nun der Tölzer Wolfgang Hahn unserer Zeitung.

Parkgebühr ist über App zu bezahlen

Grundsätzlich funktioniert es so: Wer auf den Parkplatz einfährt, dessen Autokennzeichen wird gescannt. Anschließend muss man die Gebühr digital über eine App bezahlen, und das geht nur mit Kreditkarte. Hahns Handy konnte aber weder einen QR-Code lesen, noch hat er eine Kreditkarte. Verzweifelt stand er auf dem Parkplatz. „Ich wollte ja auf keinen Fall einen Strafzettel bekommen“, sagt der 73-Jährige.

Hilfe fand er bei einem freundlichen Herrn, der auf die Lage aufmerksam wurde. Der Mann bezahlte die Rechnung mit seiner Kreditkarte, und Hahn gab ihm dafür 1,50 Euro in Münzen.

Als unsere Zeitung bei der Firma Aureus, die den Parkplatz betreibt, nachfragt, stellt sich heraus, dass der Helfer ein Mitarbeiter der Firma war. „Wir wissen um das Problem und sind mehrmals täglich vor Ort, um Menschen zu helfen“, berichtet Geschäftsführer Kai Maximilian Worbs. „Es ist uns bewusst, dass diese Bezahlmethode für manche Menschen schwierig ist.“

Parkplatz in Tölzer Innenstadt ist Interimslösung

Worbs zufolge handelt es sich bei dem jetzigen Parkplatz um eine Interimslösung für maximal zwei Jahre. Hätte man eine Schranke samt Bezahlautomat errichtet, hätte man rund 14.000 Euro investieren müssen. Das sei der Firma für die kurze Zeit zu teuer gewesen. Außerdem gebe es für Automaten und Schranken noch ziemliche Lieferengpässe, so Worbs.

Die digitale Bezahlmethode sei hingegen der einfachste Weg. Wer auf den Parkplatz einfahre und sehe, dass er voll sei oder sich entscheide, doch nicht zu parken, habe fünf Minuten Zeit, ohne Gebühren wieder rauszufahren. Wer vor Ort nicht digital bezahlen kann, hat ansonsten 48 Stunden Zeit, seine Gebühr online von zu Hause zu begleichen, so Worbs. Die Angabe zu der Internet-Seite findet man auf den Schildern. Sie lautet: www.pay.arrivo.app/aureus-oberland-bad-toelz.

An der Hindenburgstraße in Tölz ist Tiefgarage geplant

Dort muss man dann sein Kennzeichen eingeben, so Worbs. Wer nicht bezahlt hat, bekommt eine Strafe über 35 Euro. An der Ausfahrt des Parkplatzes befindet sich eine Ampel. Diese springt auf grün, wenn man bezahlt hat. Das könne allerdings kurz dauern, bis die Daten erfasst worden seien, so Worbs. Wer nicht bezahlt habe, bei dem bleibe die Ampel rot.

Andere Parkplätze in Tölz, auf denen man digital bezahlen kann, laufen zum Beispiel mit „easy park“. Warum hat man sich nicht diesem Anbieter angeschlossen? Man habe sich vor Errichtung bei vier Anbietern Informationen geholt, so Worbs. Mit „arrivo“ sei man dann am schnellsten zu einer Einigung gekommen. Worbs betont, dass es sich nur um eine Testphase handle. Dort sei ja eine Tiefgarage geplant, und eventuell werde man später mit einem anderen Anbieter zusammenarbeiten. (müh)

