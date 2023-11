Nach Auspark-Unfall: 85-Jährige liefert sich Verfolgungsjagd mit 86-Jähriger

Von: Alexander Kraus

Senioren liefern sich Verfolgungsjagd in Garmisch-Partenkirchen. Nach einem Auspark-Unfall und einem Streit gibt's 2000 Euro Geldstrafe für die Verursacherin. © David-Wolfgang Ebener/dpa

Senioren liefern sich Verfolgungsjagd in Garmisch-Partenkirchen. Nach einem Auspark-Unfall und einem Streit gibt’s 2000 Euro Geldstrafe für die Verursacherin.

Garmisch-Partenkirchen – Es gibt nichts, was es nicht gibt. Eine neue Episode passend zu diesem Motto trug sich neulich im Amtsgericht in Garmisch-Partenkirchen zu. Haben sich im Februar 2022 doch glatt zwei Seniorinnen mit ihren Pkw eine Verfolgungsjagd auf Garmisch-Partenkirchner Straßen geliefert. Das Kuriose: die eine Frau war 85 Jahre alt, die andere gar 86.

Angeklagt war die ältere Dame, weil sie sich unerlaubt von einem Unfallort entfernt haben soll. Dafür hatte sie einen Strafbefehl über 2000 Euro (50 Tagessätze zu 40 Euro) erhalten. Gefiel der Dame nicht, weshalb sie Einspruch einlegte. Weit kam sie mit ihrem Ansinnen vor Gericht aber nicht. Bei der Verhandlung vor Richterin Karin Beuting nahm sie auf Anraten ihres Rechtsbeistands Rainer Lehrnbecher den Einspruch zurück, womit sie die 2000 Euro nun zu zahlen hat.

Garmisch-Partenkirchen: Geschichte beginnt recht harmlos

Wie in den meisten Fällen beginn die Geschichte eigentlich sehr harmlos. Im Umfeld der VR-Bank in Garmisch-Partenkirchen befand sich die 85-Jährige mit ihrem Wagen im Stau. Die Kolonne an der Enzianstraße wurde länger und länger, es ging nicht vorwärts. Auch die 86-jährige Dame wartete schon leicht ungeduldig. Sie stand mit ihrem Fahrzeug noch in einer Bucht, wollte raus. Plötzlich riss der Geduldsfaden. Sie fuhr mitten im Stau rückwärts los und berührte dabei leicht die Beifahrertür am Wagen der 85-Jährigen aus dem Kreisort. Nach einem kurzen Wortwechsel zwischen den beiden Seniorinnen setzte sich die Unfallverursacherin in ihr Auto und brauste davon. Das ließ sich die Geschädigte nicht bieten: „Die 85-Jährige hat die Ältere verfolgt“, bestätigte Richterin Beuting.

Verfolgungsjagd in Garmisch-Partenkirchen

Mit viel Geschick gelang es der Verfolgerin, die Spur der flüchtigen Dame aufzunehmen. Die Verfolgungsjagd dürfte nicht ganz im Stile amerikanischer Gangsterkomödien abgelaufen sein, dennoch schaffte es das Unfallopfer, der 86-Jährigen bis zu deren Haus im Ortsteil Partenkirchen auf den Fersen zu bleiben. Vorgefunden hat sie dort allerdings nur noch das Fahrzeug der Verursacherin. „Die beiden sind nicht mehr aufeinandergetroffen“, sagte Beuting. Dafür durfte sich die Polizei in der Folge mit der Sache beschäftigen.

Die Richterin hatte nun zwei Themen zu klären: Zum einen, ob der Führerscheinentzug rechtens war. Die Fahrerlaubnis war der Frau wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gleich im Februar genommen worden. Zum anderen ging es um die Umstände des Vorfalls. „War es bemerkbar oder nicht“, fragte sich Beuting. Obwohl die Beschuldigte schwerhörig ist, ging die Richterin davon aus, dass sie den Rempler an der Autotür mitbekommen haben muss. Somit gab es kaum eine Chance, das Strafmaß herunterzusetzen.

