Nach Sexismus-Debatte im Vorjahr: Burschenverein beweist bei Plakaten Humor – und zeigt erneut viel Haut

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Eine Antwort mit Humor: Die Leiterer Burschen haben sich heuer selbst als Models für ihr aktuelles Werbeplakat in Szene gesetzt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Für Aufregung sorgten im Vorjahr die Plakate der Leiterer Burschen für ihre „Starkstrom-Party“. Heuer wirbt der Burschenverein mit sich selbst - in Lederhosen und mit freiem Oberkörper.

Dietramszell – Der Aufschrei im vergangenen Jahr war groß. Die Leiterer Burschen hatten zur „Starkstrom“-Party“ nach Großeglsee eingeladen und dieses Ereignis mit riesigen Plakaten beworben. Nur, dass auf dem Plakat das Schwarz-Weiß-Foto einer sehr knapp bekleideten jungen Dame prangte.

Nach Diskussion um „Starkstrom-Party“: Burschen beweisen bei neuen Plakat Humor

„Sexistisch“, „Was hat das mit Tracht und Tradition zu tun?“ oder „Ein längst überholtes Frauenbild“ – so fielen die Reaktionen darauf quer durchs Oberland aus. Dietramszells Bürgermeister Josef Hauser sagte damals auf Anfrage unserer Zeitung: „Moralisch kann man verschiedener Meinung sein – aber rein rechtlich sind die Plakate nicht zu beanstanden.“ Die Burschen zeigten sich kompromissbereit und überklebten zumindest während des Zeller Lehards die freizügigsten Einblicke mit einem Schild inklusive der Aufschrift „Zensiert“.

Der Stein des Anstoßes: Das Plakat von 2022. © Archiv

Dieses Jahr ist alles anders, obwohl wieder viel Haut gezeigt wird. 18 junge Burschen in Lederhosen und mit freiem Oberkörper lachen – ebenfalls als Schwarz-Weiß-Aufnahme – von der Ankündigung für die kommende „Starkstromparty“ am Freitag, 28 Juli. Die Leiterer Burschen bewiesen Humor und setzten sich selbst mit einem Augenzwinkern in Szene.

Plakate für „Starkstrom-Party“: Reaktionen „bislang absolut positiv“

„Wir hatten uns im Vorstand schon überlegt, was wir machen und wie wir es jetzt angehen sollen“, sagt Burschenchef Tobias Killer (21). „Mit dem Bild haben wir quasi eine Antwort auf das letzte Plakat gefunden.“ Die Umsetzung erfolgte auf einer Floßfahrt, an der der Großteil der Leiterer Burschen teilnahm. „Unsere Chance – es war warm, und alle waren sofort begeistert von der Idee.“ Also drückte einer auf den Kameraauslöser. Im Nachgang entfärbte man das Bild und stellte es frei.

Und die Reaktionen? „Bislang durch die Bank absolut positiv“, berichtet Tobias Killer. „Auch unsere Freundinnen finden es lustig.“ sh

