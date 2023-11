„Es ist nicht rentabel“: Patientenstopp bei Fachärzten sorgt für Frust bei Freisingern

Von: Miriam Kohr

Einen Termin beim Arzt, noch dazu als Neupatient, kann vor allem beim Facharzt schwer sein. © dpa

Neu in der Stadt und einen Hautarzt oder Frauenarzt finden? Quasi unmöglich! Patientenaufnahmestopp und volle Wartezimmer bestimmen das Bild – auch im Landkreis Freising.

Freising – „Ich hatte letzte Woche erst versucht, einen hier in Freising zu finden. Leider ohne Erfolg“, schreibt eine Nutzerin unter einen Beitrag, mit dem eine andere Userin in der Facebook-Gruppe nach Frauenarzt-Empfehlungen in Freising bittet. Es ist nicht die einzige Frau, die schreibt, dass man es als Neupatientin schwer im Landkreis hat. Die Kommentare zeugen von Enttäuschung und Verzweiflung.

Frust bei Patientinnen: Frauenärzte in Freising haben mit hohem Patientenaufkommen zu kämpfen

In der FT-Recherche zeigt sich ein gemischtes Bild. Da gibt es die Praxen beziehungsweise Ärzte, die hier nicht genannt werden wollen – aus Angst vor noch mehr Zulauf – und andere, welche die schwierige Situation offiziell bestätigen. „In meiner Praxis ist jede Frau immer herzlich willkommen. Es gibt bei mir keinen Aufnahme-Stopp“, sagt Frauenärztin Christina Pflug, doch gibt sie gleichzeitig zu, mit dem hohen Patientenaufkommen zu kämpfen zu haben.

So muss ihre Praxis bei der Terminvergabe stark nach Notfällen, Vorsorgen und Schwangeren unterscheiden. Bei Vorsorgen kann es länger dauern, bis ein Termin gefunden ist. Doch gerade, weil Pflug weitere Patientinnen aufnimmt, steht sie vor Problemen: „Wir liegen oft über den Arzneimittel-Verschreibungen. Das ist dem geschuldet, dass Patientinnen, die in anderen Praxen abgelehnt wurden, zu uns kommen, wir diese behandeln und deshalb auch mehr Verschreibungen haben“, erklärt Pflug.

Patientenstopp bei Freisinger Fachärzten hat guten Grund: „Es ist einfach nicht rentabel“

„Fachärzte, die viele Patienten behandeln, sind gleichzeitig die, die stark abgestraft werden“, bestätigt Axel Heise, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB). Er erklärt: „Die Honorartöpfe für Fachärzte sind gedeckelt. Wenn der Topf ausgeschöpft ist, werden Leistungen, wie ein Ultraschall, nicht mehr zu 100 Prozent vergütet, sondern mit bis zu 20 Prozent weniger.“ Bedeutet: Je mehr Patienten, desto weniger Lohn bekommt ein Arzt für die Leistungen.

Es liegt nicht daran, dass Ärzte keine Lust auf neue Patienten haben, sondern es ist einfach nicht rentabel

„Das ist dann nicht mehr wirtschaftlich, weshalb viele einen Patientenstopp haben“, erklärt der Freisinger Frauenarzt Anton Börzsönyi. Auch in seiner Praxis werden neue Patientinnen aufgenommen, aber auch er bestätigt: „Es dauert, bis man einen Termin bekommt. Ich habe erst kürzlich eine Schwangere aus Landshut aufgenommen, weil sie bei sich keinen Arzt gefunden hat“, berichtet er, betont aber: „Es liegt nicht daran, dass Ärzte keine Lust auf neue Patienten haben, sondern es ist einfach nicht rentabel.“

Patientenstopp in vielen Praxen: Arztsuche wird auch im Landkreis Freising immer schwieriger

Mehr Patienten bedeuten mehr Kosten, weil auch mehr Personal benötigt wird, das sich aber aufgrund der Deckelung kein Arzt leisten könne. „Meine Patientinnen haben auch Angst, keinen Kinderarzt zu finden“, weiß Börzsönyi und sagt überspitzt: „Theoretisch musst du schon bei der Befruchtung einen Kinderarzt parat haben“.

Denn freilich ist die immer schwieriger werdende Arztsuche kein reines Frauenarzt-Problem. Auf FT-Nachfrage bestätigt zum Beispiel die Freisinger Hautarztpraxis Staudacher, dass dort schon länger ein Patientenstopp besteht.

„Problem auf Bundesebene“: Regierung schafft rettende Neupatientenregelung wieder ab

Bis Ende 2022 galt die sogenannte Neupatientenregelung, die 2019 im Rahmen des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) auf den Weg gebracht wurde. Fachärzten wurde damit der Anreiz geschaffen, weiter Neupatienten aufzunehmen, denn dank dem Gesetz wurden diese ohne Abschlag vergütet.

Diese Regelung wurde aber Ende 2022 – trotz massiver Proteste seitens der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der ärztlichen Berufsverbände – von der Regierung wieder abgeschafft. „Die Forderungen der Krankenkassen nach Nullrunden beim Honorar sorgen bei galoppierender Inflation dafür, dass sich Praxen kaum mehr wirtschaftlich betreiben lassen“, zitiert KVB-Pressesprecher Heise den damaligen Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung am 10. Oktober 2022, einem Protesttag.

Axel Heise nennt die ganze Situation deshalb ein „Problem auf Bundesebene“. „Die Budgetierung der Fachärzte müsste abgeschafft werden“, benannte er eine Lösung.

