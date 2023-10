Peinliche Wahlkampf-Panne: FDP wirbt nahe München mit Hessen-Kandidat

Von: Michael Acker

Stefan Naas lächelt vom Großflächenplakat in Poing. Der Mann ist FDP-Spitzenkandidat für die Landtagswahl - allerdings in Hessen, nicht in Bayern. © Rösl

Peinliche Wahlkampf-Panne der FDP in Poing: Statt mit Spitzenkandidat Martin Hagen wird dort großflächig mit einem Hessen geworben.

Poing – Glaubt man den Umfragen, dann hat die FDP nichts zu lachen, dann fliegt sie am Sonntag, 8. Oktober, aus dem bayerischen Landtag. Und jetzt auch noch das: Eine Wahlkampf-Panne in Poing wenige Tage vor der Entscheidung.

Im Großformat lächelt Stefan Naas (49) dem Betrachter an der S-Bahn-Verkehrsunterführung an der Plieninger Straße entgegen. Naas ist Spitzenkandidat der Liberalen – allerdings nicht in Bayern, sondern in Hessen, wo am Sonntag ebenfalls Landtagswahlen stattfinden.

Plakatpanne FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen reagiert mit Humor

Der bayerische Spitzenkandidat Martin Hagen (42) nahm die Plakatierungspanne der beauftragten Agentur mit Humor. Auf X (vormals Twitter) schreibt er: „Da hängt doch glatt mein hessischer Kollege @stefan_naas_fdp in meinem Landkreis rum. Stefan, dafür schuldest du mir jetzt nen Äppelwoi!“

Ein Sprecher der bayerischen FDP sagte der Ebersberger Zeitung, „davon geht die Welt nicht unter, wir schmunzeln da eher drüber“ Und Susanne Markmiller, Chefin der Liberalen im Landkreis Ebersberg, meinte: „Eigentlich hätte dort Martin Hagen hängen sollen. Wir wissen nicht, wo genau der Fehler liegt.“ Sie halte den Fauxpas aber nicht für „wahlentscheidend“, fügte Markmiller lachend an. Mit der Aussage auf dem Plakat könne man sich schließlich auch in Bayern identifizieren. „Und das Gelb ist wunderschön“. Noch am Donnerstag sollte das falsche Plakat durch das richtige ersetzt werden.

Der Direktkandidat der FDP im Landkreis Ebersberg, Marc Salih, hat am Telefon von der Panne erfahren. Er befand sich gerade nicht im Stimmkreis, als das Missgeschick öffentlich wurde, sagte er.

