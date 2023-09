Erste Fahrt allein per Bus zur neuen Schule wird für Mädchen (10) zum schlimmen Erlebnis

Von: Stephanie Uehlein

Ihre erste Fahrt allein mit dem Bus von Peißenberg zu ihrer neuen Schule wird Amy (10) wohl immer in schlimmer Erinnerung bleiben. Sie musste laut ihrer Mutter unterwegs an einer Haltestelle den vollen Bus verlassen, damit statt ihr jemand anderer mitfahren konnte. Der RVO widerspricht.

Die Bushaltestelle in Oderding, an der die kleine Amy Schnitzler sich gezwungen sah, aus dem Bus auszusteigen, der sie eigentlich zur Schule bringen sollte.

Peißenberg – Es war der zweite Tag des neuen Schuljahres und Amy Schnitzler fuhr das erste Mal morgens allein mit dem Bus des Regionalverkehr Oberbayern (RVO) zu ihrer neuen Schule, zum Gymnasium in Weilheim. „Deshalb war sie natürlich auch ganz aufgeregt“, sagt ihre Mutter Ariane. Schon an der Bushaltestelle, am ehemaligen Krankenhaus in Peißenberg, lief es für sie allerdings nicht reibungslos: In den ersten Bus, in den sie einsteigen wollte, kam die Fünftklässlerin nach den Schilderungen ihrer Mutter gar nicht hinein. Er sei überfüllt gewesen. Auch der zweite Bus sei ziemlich voll gewesen. Doch Amy konnte mitfahren. „Meine Tochter war wohl die Letzte, die eingestiegen ist“, so Schnitzler.

An einer der folgenden Haltestellen, vermutlich in Oderding, sei das Mädchen dann vom Busfahrer in gebrochenem Deutsch aufgefordert worden, den Bus zu verlassen. Der Grund war nach den Worten Ariane Schnitzlers, dass ein Mann zusteigen wollte, der angab, dringend schnellstmöglich nach Weilheim fahren zu müssen.

Auf dem Schulweg ins Gymnasium: „Völlig verunsichert“ stieg Amy aus dem Bus

Amy sei der Aufforderung des Busfahrers „völlig verunsichert“ nachgekommen, so die Mutter, die sich auf die Schilderungen ihrer Tochter beruft. Auch der Protest eines Vaters, der mit seinen Kindern an der Haltestelle gewartet habe, habe den Fahrer nicht zu einem Umdenken veranlasst. Der Busfahrer, so Ariane Schnitzler, habe sich „wohl unbeeindruckt“ gezeigt und sei ohne ihr Kind weitergefahren.

Der Vater, der ihn angesprochen hatte, kümmerte sich daraufhin um Amy, die dann laut ihrer Mutter mit einem anderen Bus sogar noch pünktlich zum Unterricht ans Gymnasium Weilheim kam. Aber deshalb sei das schlimme Erlebnis für ihre Tochter, die an besagtem Tag „ziemlich verstört“ von der Schule heimgekommen sei, noch nicht abgehakt, sagt Ariane Schnitzer. Die Zehnjährige sei „sehr verunsichert“. Um einen weiteren unangenehmen Vorfall zu vermeiden, steige sie jetzt mit Klassenkameraden schon eine Haltestelle vorher – am Rathaus Peißenberg – in einen später fahrenden Bus Richtung Schule.

Mutter mit Reaktion des RVO nicht zufrieden

Ariane Schnitzler beschwerte sich per E-Mail (diese liegt der Redaktion vor) beim RVO über das aus ihrer Sicht unverständliche Verhalten des Busfahrers. „Die Antwort war nicht ganz so zufriedenstellend“, beklagt sie. Es heiße im Schreiben von RVO-Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer zwar, dass der beschuldigte Busfahrer befragt werden solle, ein Ergebnis davon sei ihr aber bislang nicht mitgeteilt worden.

RVO-Niederlassungsleiter spricht von einem „dummen Missverständnis“

Auf Anfrage der Heimatzeitung erklärte Kreutzer nun, dass es zu dem Vorfall, der ihm für Amy leid tue, wohl aufgrund eines „dummen Missverständnisses“ gekommen sei. Der „wirklich nette“ und „sehr freundliche“ Fahrer habe ihm gegenüber angegeben, in Oderding, wo der neue Fahrgast zugestiegen sei, niemanden aus dem Bus komplimentiert zu haben. Zudem habe sich der RVO gleich nach Schulbeginn daran gemacht, die Situation bei den Bussen zu verbessern, versichert Kreutzer.

