Keiner wollte das Haus an der Hauptstraße in Peißenberg

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Für das Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße 45 wurde beim Versteigerungstermin am Amtsgericht kein Angebot abgegeben. © jepsen

Erneut steht ein Wohn- und Geschäftshaus an der Peißenberger Ortsdurchfahrt vor einer ungewissen Zukunft: Für das Anwesen „Hauptstraße 45“ fand vor dem Amtsgericht ein Zwangsversteigerungstermin zur Aufhebung der Eigentümergemeinschaft statt. Das Verfahren wurde vorläufig eingestellt – mangels Gebots.

Peißenberg/Weilheim – „Einfacher bis mittlerer Ausstattungsstandard“, „durchschnittlicher Unterhaltungszustand“ mit „in Teilbereichen altersbedingten Abnutzungen“ und ein Verkehrswert von 950 000 Euro: Zu dieser Expertise kam ein Gutachten, das zur angesetzten Zwangsversteigerung des Wohn- und Geschäftshauses an der Hauptstraße 45 erstellt worden war.

Haus in Peißenberg mit langer Geschichte sollte unter den Hammer – doch daraus wurde nichts

Das circa 1977 errichtete Gebäude, in dem früher eine Schlecker-Filiale und zuletzt ein Tattoo-Studio sowie eine E-Bike-Reparaturwerkstatt samt PC-Servicebetrieb untergebracht waren, sollte unter den Hammer kommen, weil eine der beiden Eigentümerparteien die seit sieben Jahren bestehende Besitzergemeinschaft beenden wollte.

Doch daraus wurde vorerst nichts: Am Amtsgericht Weilheim wurde in der halbstündigen Bieterzeit kein Angebot abgegeben. Am mangelnden Interesse für die „Teilungsversteigerung“ lag die Bieterzurückhaltung offenkundig nicht. Im Sitzungssaal nahmen etwa ein halbes Dutzend Interessenten auf den Besucherplätzen statt. Es wurden auch Nachfragen gestellt – und zwar in Bezug auf das nach den gesetzlichen Vorschriften errechnete Mindestgebot. Selbiges wies mit 622 000 Euro einen relativ hohen Wert aus.

In den Betrag musste eine Grundschuld der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen in Höhe von 400 000 Euro samt laufenden Zinsen über 222 000 Euro einkalkuliert werden. Die Zinsen hätten sogar bar entrichtet werden müssen. Die insgesamt 622 000 Euro als Mindestgebot waren den Interessenten vermutlich zu viel. Aufgrund fehlender Angebote wurde das Verfahren einstweilig eingestellt. Fortgesetzt wird es nur auf fristgerechtes Verlangen des Antragsstellers zur „Teilungsversteigerung“.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Wie geht es jetzt weiter?

Und wie geht es nun mit dem Wohn- und Geschäftshaus weiter? „Das leerstehende Tattoo-Studio will keiner haben“, erklärt einer der beiden Eigentümer auf Nachfrage der Heimatzeitung. Ihm zufolge würde sich das Gebäude durch die Mieteinnahmen eigentlich selbst tragen. Für die zweite Ladeneinheit habe man mit dem E-Bike-Reparatur- und PC-Servicebetrieb auch einen „sehr solventen Mieter“ gehabt. Aufgrund der unklaren Zukunft bezüglich der Eigentümerverhältnisse sei selbiger aber abgesprungen. Die Zwistigkeiten mit der Eigentümerpartei, die die Teilungsversteigerung initiiert hatte, würden schon länger schwelen. „Das ist leider so“, erklärt der Inhaber einer Firma für Holz- und Messebau. Eine Neuvermietung der Ladeneinheiten sei „erst mal nicht geplant“.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.