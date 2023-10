Bühne frei für Fritz Wagner: Sänger des „Thüringer Klöße“-Hits lebt jetzt in Penzberg

Von: Franziska Seliger

Bühne frei für Fritz Wagner: Im Sommer 2020 trat der Penzberger bei der Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) auf. In der Jury saß unter anderem Florian Silbereisen. © RTL/Stefan Gregorowius

Sein Song über „Thüringer Klöße“ machte Fritz Wagner zu einem bekannten Youtuber mit aktuell rund 14 Millionen Klicks und brachte ihm einen Auftritt bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ein. Seit einem Jahr lebt und arbeitet er in Penzberg. Mit der Heimatzeitung sprach er über seine Musik und weitere Ambitionen.

Penzberg – Florian Silbereisen hatte ihn gleich erkannt: Als Fritz Wagner im Sommer 2020 seinen Auftritt bei DSDS hatte, musste er sich beim Casting in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) gar nicht groß vorstellen, da fiel es dem Juror bereits nach kurzem Grübeln wie Schuppen von den Augen: „Das ist der Fritz – mit dem Thüringer Kloß“, rief Silbereisen aus, um seinen Jury-Kollegen sodann zu erläutern, dass „dieser junge Mann“, der da vor ihnen stehe, vor einigen Jahren mit seinem Lied „Thüringer Klöße“ auf Youtube „einen absoluten Hit (...) mit ganz ganz vielen Millionen Klicks“ gelandet habe.

Florian Silbereisen hat ihn gleich erkannt

„Der Song ging viral“, klärte Silbereisen auf, um sich dann sichtlich zu freuen, als Wagner verkündete, er wolle dieses Lied nun auch bei diesem Casting zum Besten geben – ein Auftritt, in dessen Verlauf die dreiköpfige DSDS-Jury polonaise-tanzend durchs Studio zog und die Textpassage „Thüringer Klöße müssen sein“ sogar unisono lautstark mitgrölte.

In die nächste Runde der Casting-Show habe er es trotzdem nicht geschafft, erzählt der heute 25-Jährige, als ihn die Heimatzeitung kürzlich in seiner Wohnung in Penzberg besuchte, wo der gebürtige Thüringer lebt. Wegen seines Berufs als Biotechniker sei er vor rund einem Jahr in die Stadt gezogen, erzählt er. Sein Talent als Sänger sei von der DSDS-Jury mehrheitlich als zu gering bewertet worden, erklärt er sein Ausscheiden.

Da hat es auch nicht geholfen, dass ihn Juror Silbereisen mit den Worten lobte: „Fritz, pass auf: Du bist Kult“. Der bekannte Schlagersänger machte Wagner aber auch Mut, seinem Genre der volkstümlichen Schlager treu zu bleiben. Ihm sei bewusst, dass er zwar ein Talent als Unterhalter habe, weniger aber als Sänger.

Wagner sieht sich eher als Entertainer

„Mir war von Anfang an klar, dass ich in der Show nicht weiterkommen würde. Ich sehe mich eher als Entertainer“, sagt Wagner, der bereits mit vier Jahren in einem Knabenchor sang und im Alter von zehn Jahren Sänger bei den „Rennsteigspatzen“ wurde – einer Musikgruppe, die ihn in die Welt der Volksmusik einführte. Der Produzent der „Rennsteigspatzen“ sei es auch gewesen, der vor rund elf Jahren das Lied „Thüringer Klöße“ geschrieben habe. „Ich habe es nur gesungen“, sagt Wagner, der eigenen Angaben zufolge schon einige Bühnenauftritte hatte; unter anderem vor einigen Jahren bei der Show „Das Supertalent“ mit Dieter Bohlen. Diese Folge sei aber nie ausgestrahlt worden.

Warum er sich dann überhaupt noch bei DSDS beworben hat? „Weil ich mich gerne neuen Herausforderungen stelle“, begründet Wagner. Vor der DSDS-Jury aufzutreten, sei für ihn etwas ganz Besonderes gewesen. Übrigens: Silbereisen habe er von einem Auftritt bei der ARD-Sendung „Fest der 100 000 Blüten“ schon gekannt – daher also das Wiedererkennen.

Wagner will in Penzberg bleiben

Und wie geht es jetzt weiter? Fürs Erste will Wagner in Penzberg bleiben, wo er für die Firma Roche arbeitet. Nebenbei wolle er eigene Lieder produzieren und sie auf Youtube veröffentlichen. „Und ich will bei anderen Shows als Entertainer auftreten.“ In welchen Shows genau, wisse er noch nicht.

Seinen Auftritt bei DSDS bereut Wagner nicht. Die Show habe seinen Bekanntheitsgrad erhöht, so dass er jetzt oft für Feste und Feiern überall in Deutschland und der Schweiz gebucht werde; auch im Vorprogramm diverser Live-Konzerte habe er schon gesungen. „Und es ist jetzt leichter, in andere Shows reinzukommen.“ Diese nutze er nicht, um berühmt zu werden, sondern sie dienten ihm vielmehr als Werbe-Plattform, um neue Auftritte zu generieren.

Koch-Show als nächstes Projekt?

In Zukunft könne er sich vorstellen, nicht nur in Musik-Shows aufzutreten. Als leidenschaftlicher Hobby-Koch kann er sich auch vorstellen, sich bei „Kochduell“ und Co. zu bewerben.

