„Wir haben nächstes Jahr ein Volksfest“ – mit welchem Festwirt ist aber noch offen – Kontrolle durch Zoll

Von: Franziska Seliger

Nach zehn Tagen ist das Penzberger Volksfest zu Ende gegangen. Trotz des durchwachsenen Wetters und einiger Beschwerden möchte die Stadt auch 2024 ein Volksfest abhalten. Mit welchem Wirt ist aber noch offen.

Penzberg – Die gute Nachricht zuerst: Im nächsten Jahr soll es auf der Berghalde in Penzberg wieder ein Volksfest geben – zumindest, wenn es nach Bürgermeister Stefan Korpan geht. „Wir haben nächsten Jahr ein Volksfest. Wir setzen alles dran, und ich gehe davon aus“, betonte der Rathauschef am Montag auf die Frage nach der Zukunft der Veranstaltung, die es in anderen Kommunen – etwa in der Stadt Weilheim – künftig nicht mehr geben soll (wir berichteten).

Schlechtes Wetter verhagelte die ersten Festtage

Wegen des schweren Unwetters, das vor allem Benediktbeuern hart getroffen hatte, und wegen des Regenwetters der darauf folgenden Tage, sei zwar vor allem die erste Hälfte der Festwoche nicht so gut besucht gewesen, räumt Korpan ein. Doch ab Mittwoch vergangener Woche hätten mit zunehmendem Sonnenschein auch die Besucherzahlen wieder angezogen. Genaue Zahlen, wie viele Menschen auf die Penzberger Wiesn gekommen seien, habe er aber noch keine.

Die werden im Rathaus aber sicher in einigen Wochen vorliegen, wenn man sich mit Festwirt Holger Regler zu einer gemeinsamen Bilanz zusammensetzen wolle, wie Korpan ankündigt. Dann erst werde außerdem entschieden, ob Regler auch der Festwirt beim Volksfest 2024 sein wird. Er sei aber überzeugt, dass das Penzberger Volksfest so „attraktiv“ sei und so „ein gutes standing“ habe, dass man auch jederzeit einen anderen Festwirt würde finden können, zeigte sich Korpan überzeugt.

Ein gut besuchtes Festzelt, wie hier am Eröffnungsabend mit der Stadt- und Bergknappenkapelle, gab es nicht an allen zehn Volksfest-Tagen. Wegen schlechten Wetters kamen vor allem während der ersten Hälfte der Penzberger Wiesn nicht all zu viele Besucher auf die Berghalde. © Ruder

Ganz reibungslos abgelaufen war die Veranstaltung unter Regler ja weder im vergangenen Jahr noch heuer. 2022 etwa hatten sich Festbesucher über schlechten Service beklagt. Heuer sorgte Regler für Schlagzeilen, weil er angeblich seine Rechnung bei der Brauerei Reutberg noch nicht bezahlt hat. Korpan berichtete gestern außerdem von vereinzelten Beschwerden, die von Festbesuchern auch heuer geäußert worden seien; unter anderem wegen langer Wartezeiten auf Speiß und Trank.

Kontrolle durch den Zoll – Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verschwinden

Außerdem wurde am vergangenen Freitag eine Zollkontrolle auf dem Volksfest durchgeführt. Anlass war laut einer Sprecherin des Hauptzollamts in Rosenheim eine „verdachtsunabhängige Schwerpunktprüfung“ gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und Sicherheitsgewerbe. Diese Überprüfung habe bundesweit stattgefunden. Ob es auf dem Penzberger Volksfest Grund zu Beanstandungen gegeben habe, lasse sich erst nach Abschluss der Prüfungen feststellen. Der Festwirt sei nicht von der Prüfung betroffen gewesen. „Geprüft wurde das Sicherheitsunternehmen“, so die Sprecherin.

Bürgermeister übernimmt die Verantwortung

Der Bürgermeister hat die Überprüfung miterlebt. „Das ist per se aber nichts außergewöhnliches“, erklärte Korpan, der früher als Polizist gearbeitet hat. Weil nach der Kontrolle sieben der insgesamt neun Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verschwunden gewesen seien und die Veranstaltung damit laut Bescheid wegen fehlender Sicherheitskräfte eigentlich nicht weiter hätte fortgesetzt werden dürfen, habe er für rund eine Stunde „die Verantwortung übernommen“, so Korpan.

In diesem Zeitraum habe der Sicherheitsdienst die fehlenden sieben Mitarbeiter von anderen Veranstaltungen abgezogen und auf die Berghalde beordert. Er als Vertreter der Stadt, die in diesem Fall die oberste Sicherheitsbehörde der Veranstaltung gewesen sei, habe sich für die Fortsetzung des Volksfestes unter anderem deshalb entschieden, weil der gesamte bisherige Abend absolut friedlich verlaufen sei und keinerlei aggressive Stimmung unter den Besuchern geherrscht habe. Zudem sei an diesem Abend auch die Polizei vor Ort gewesen. Grundsätzlich, bilanziert Korpan, sei die Penzberger Wiesn 2023 recht „friedlich abgelaufen“. Größere Schlägereien seien ausgeblieben. Festwirt Holger Regler war am Montag (4. September) telefonisch nicht zu erreichen.

