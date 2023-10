„Personell kommen schwere Zeiten auf uns zu“: Traditionsmetzgerei kämpft mit Nachwuchs-Sorgen

Seit Generationen familiengeführt: Bei der Metzgerei Jais aus Luttenwang helfen von Jung bis Alt alle mit. © Stephanie Hartl

Kartoffeln, Fleisch, Gemüse und mehr. Seit 35 Jahren bieten Landwirte am Bauernmarkt regionale Produkte an. Sie sind Pioniere der Selbstvermarktung.

Fürstenfeldbruck/Luttenwang – Wer auf den Bauernmarkt in Fürstenfeld geht, kann eigentlich kaum die beiden Stände der Metzgerei Jais verfehlen. Seit 1988, seit der Gründung des Vereins Bauernquelle und damit der Entstehung des Bauernmarktes, ist die Luttenwanger Familie hier vertreten.

Anfangs waren es nur ein paar Wurstsorten mit einer Theke, die gerade mal eineinhalb Meter lang war, erzählt Seniorchefin Walburga Jais über die ersten Jahre, als der Markt noch in der alten Molkerei stattfand. „Das Sortiment war damals auf reine Schlachtwurst beschränkt“, sagt sie. Und sie erinnert sich, dass der Start vor 35 Jahren nicht einfach war. „Der Bauernmarkt musste erst einmal bekannt und von den Kunden angenommen werden“, sagt die Seniorchefin heute.

Metzgerei aus Luttenwang war anfangs nur als Nebenerwerb geplant

Für Walburga und Engelbert Jais, die damals gerade erst am Aufbau ihrer Metzgerei und der landwirtschaftlichen Direktvermarktung waren, war es „natürlich schwierig“, wie sie betont. Als Engelbert Jais die Landwirtschaft vom Großvater übernahm, hatte er mit seiner Frau Walburga das ganze zunächst als Nebenerwerb begonnen. Sie gingen beide noch Vollzeit ihren Berufen nach. Anfangs holte das Ehepaar am Freitag ein Schwein aus dem Stall. Das wurde geschlachtet, zerlegt und verwurstet und schließlich am nächsten Tag auf dem Markt verkauft.

Heute sind der Metzgerei-Betrieb und die Auswahl auf dem Bauernmarkt deutlich größer. Bekannt ist die Metzgerei Jais aber auch für ihre Hoffeste. All das zeichnet die Landwirts-Familie als der Direktvermarkter von Anfang an aus. „Unsere Kunden schätzen einfach die Regionalität und das Vertrauensverhältnis. Das ist wertvoller als Bio von irgendwoher“, sagt Walburga Jais. „Viele Stammkunden sind uns schon seit über 30 Jahren treu“, ergänzt sie stolz. „Und aus Kunden sind Freunde geworden.“

Metzgerei aus Luttenwang: Futter für die Tiere von eigenen Feldern

In der Metzgerei wird Wert gelegt auf das traditionelle Handwerk. Das Futter für die Tiere kommt von den Feldern der Familie. Aushängeschild ist die Ferkel- und Schafzucht. 400 Schweine leben im Freiluftstall in Luttenwang. Jeden Montag ist Schlachttag. Über 100 Wurstsorten gibt es im Sortiment.

Tatkräftige Unterstützung: Auf dem Bauernmarkt in der Tenne packen die Mitarbeiter mit an. © Stephanie Hartl

Produziert wird ebenfalls in Luttenwang, hier ist auch das Stammhaus. Ab vier Uhr morgens sind die Mitarbeiter bei der Arbeit. Außerdem gibt es noch eine Filiale in Mammendorf und in Olching. Neben dem Bauernmarkt am Samstag ist die Metzgerei auch donnerstags am Grünen Markt in Bruck und freitags am Markt in der Buchenau vertreten.

Traditionsbetrieb an nächste Generation übergeben

Walburga und Engelbert Jais haben ihren Betrieb bereits an ihre Tochter Karolin und an Sohn Andreas mit seiner Frau Andrea abgegeben. Juniorchefin Andrea stammt aus einer Lenggrieser Metzgerfamilie und wurde bereits mit 18 Jahren Deutsche Meisterin als Fleischerfachverkäuferin. Metzgermeister und Fleischsommelier Andreas Jais veranstaltet regelmäßig das „Steaktasting“, ein Abend, bei dem es nur ums Fleisch geht, mit Vollverpflegung und Tipps vom Chef.

Dennoch sind Walburga und Engelbert Jais noch voll im Betrieb, denn „personell kommen in den nächsten Jahren noch schwere Zeiten auf uns zu“, befürchtet Walburga Jais. Am Bauernmarkt sind hinter der Wursttheke eine Rentnerin und ein Schüler im Einsatz. „Wir sind froh, dass wir sie haben“, sagt die Seniorchefin.

Metzgerei steht vor Herausforderungen: Personalsorgen vor allem beim Nachwuchs

Aber es wird immer schwieriger, Personal zu finden. Auch was den Nachwuchs betrifft, sieht es nicht gerade rosig aus. „Es gibt keine Lehrlinge und keine Lernwilligen in Handwerksbetrieben“, klagt Walburga Jais.

Dennoch hofft man, dass alle Märkte weiter bedient werden können. Die Seniorchefin selbst ist mit dem Verkaufswagen donnerstags und freitags in Bruck vertreten. Und außerhalb der Stand- und Öffnungszeiten steht vor der Filiale in Mammendorf der Wurst-Automat für Grill- und Wurstfans zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit.

Der Bauernmarkt in der Tenne von Fürstenfeld ist immer samstags von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Infos auf www.bauernmarktffb.de. Das Tagblatt stellt die Standbesitzer in einer Serie vor.

