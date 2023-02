Zwischen Station und Sprachkurs: Ukrainische Pflegekräfte packen im Weilheimer Krankenhaus mit an

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Aus Geflüchteten wurden Kollegen: (v.l.) Kateryna Balandiukh, Inna Tkachenko, Anne Ertel, Yulia Anufriieva, Svitlana Abrosymona, Thilo Rudloff, Sadije Hoxha, Anna Harnyk und Eva Gallo. © Sebastian Tauchnitz

Gerade einmal zehn Monate sind vergangen, seit die ersten Pflegekräfte aus der Ukraine bei der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH angekommen sind. In dieser kurzen Zeit hat sich ihr Leben vollkommen verändert.

Landkreis – Die Welt, sie dreht sich weiter. Stunden werden zu Tagen, Tage zu Wochen, Wochen zu Monaten. Und doch: Normalerweise verändert sich wenig.

„Normal“ ist im Leben von Inna Tkachenko, Anna Harnyk, Kateryna Balandiukh, Yulia Anufriieva und Svitlana Abrosymona aber seit einem Jahr absolut nichts mehr. Eben führten sie noch ihr gewohntes Leben in der Ukraine, hatten gute, verantwortungsvolle Jobs als OP-Schwester, auf der Intensivstation oder als Pharmazeutin.

Ukrainerinnen überwinden Sprachbarriere: „Ich verstehe besser deutsch, als ich es spreche“

Dann kamen die russischen Panzer, Flugzeuge und Haubitzen und schossen ihr bisheriges Leben in Stücke. Die Welt hatte sich weitergedreht. Ihnen blieb nicht mehr, als in einen Koffer passt. Über ihre Flucht aus einem Land, in dem sich über Nacht alles ändert, sprechen sie auch nach Monaten nicht gern. Die Traumata sind noch lange nicht verarbeitet.

Weitere Informationen rund um den Krieg in der Ukraine finden Sie hier.

Und doch, die Frauen, die im Besprechungsraum des Weilheimer Krankenhauses sitzen, sind ganz anders als noch Mitte März, als sie gerade angekommen waren. Das liegt nicht nur daran, dass sie mittlerweile ganz selbstverständlich die schicke Arbeitskleidung tragen. Brauchte es im März noch eine Dolmetscherin, um sich mit Inna, Anna und Kateryna unterhalten zu können, findet das Gespräch heute ganz selbstverständlich auf Deutsch statt.

Manche Vokabeln fehlen noch, die Aufregung, ein Interview in einer Sprache zu führen, die man vor wenigen Monaten noch nicht kannte, ist fast greifbar. Aber es geht, gut sogar. „Ich verstehe besser deutsch, als ich es spreche“, sagt Anna Harnyk. Yulia Anufriieva, die im März mit Tochter, Enkel „und sehr großem, schwarzen Hund“ nach Deutschland gekommen ist und seit Juni bei der Krankenhaus GmbH arbeitet, ist bei der Weihnachtsfeier einfach aufgestanden und hat sich bei den Kollegen bedankt. Auf Deutsch.

Vorläufige Aufenthaltsgenehmigung gilt zwei Jahre

Die Sprache zu erlernen, ist immens wichtig, das wissen sie alle miteinander, die sie da am Tisch sitzen. Die Uhr tickt. Zwei Jahre haben sie Zeit. So lange gilt die vorläufige Aufenthaltsgenehmigung. Wenn sie in den zwei Jahren die Anerkennung ihres Berufsabschlusses erreicht haben, stehen die Chancen gut, dass sie dauerhaft in Deutschland bleiben dürfen.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Doch für die Anerkennung müssen die erfahrenen Pflegekräfte nicht nur die Kurse, die die Regierung vorschreibt, erfolgreich absolvieren. Sie müssen auch nachweisen können, dass sie Deutsch auf Level B 2 sprechen können. Anna Harnyk hat Stufe A1 in der Tasche, bereitet sich auf die Prüfungen für A2 vor. Zwei weitere Hürden wollen danach noch genommen werden.

Fast jede Frau hat noch Familie im Kriegsgebiet

Das zehrt an den Kräften. Auf die Frage, was sie in ihrer Freizeit mittlerweile alles erkundet haben, lachen die Frauen am Tisch. „Freizeit?“ fragt Inna Tkachenko, „Was ist das?“ Sie alle arbeiten auf der Station 2 in Weilheim. Innere Medizin, 47 Betten, eine der größten Stationen in der Krankenhaus GmbH. Meistens übernehmen die Ukrainerinnen den Frühdienst. Dann bleibt am Nachmittag Zeit für die Sprachkurse, die Schulungen für die Anerkennung ihrer Ausbildung. Anschließend warten die Kinder mit den Hausaufgaben, der Haushalt, die Telefonate mit denjenigen, die noch in der Ukraine ausharren.

Fast jede von ihnen hat noch Familie im Kriegsgebiet. Jeden Tag telefoniert Anna Harnyk mit ihrem Mann in der Ukraine. Der Mann von Inna Tkachenko durfte ausreisen, ist hier in Deutschland, bei ihr, in Sicherheit. Er hat mittlerweile einen Job bei den Stadtwerken München gefunden. Es sind die kleinen Dinge, die Hoffnung machen.

Integrationsbeauftragte ist unverzichtbar

Hoffnung macht auch, wie intensiv sich die Kollegen von der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH bemühen. Immer wieder betonen die Frauen, wie dankbar sie dafür seien. Und schauen dabei rüber zur Stationsleiterin Eva Gallo, die den Dienstplan so zusammenbastelt, dass sie alles unter einen Hut bekommen können.

Und zu Sadije Hoxha, frischgebackene Integrationsbeauftragte der Krankenhaus GmbH. Sie versteht die Ukrainerinnen nur zu gut. 1992 war sie es, die aus dem Kosovo nach Deutschland flüchtete. „Wir hatten es damals noch schwerer“, sagte sie. Denn all die Hilfsangebote, die gab es damals noch nicht. Aber es sei immens wichtig, dass die Kollegen merken: „Ihr seid nicht allein.“ „Wir haben mittlerweile so viele Pflegekräfte aus dem Ausland, dass wir ohne die Arbeit von Sadije Hoxha nicht mehr auskommen würden“, erklärt Pflegedirektorin Anne Ertel. Rund um die Uhr sei Hoxha ansprechbar für die neuen Kollegen, helfe hier und tröste da.

Zwölf neue Mitarbeiter aus der Ukraine bei Krankenhaus GmbH

Derweil kümmert sich Thilo Rudloff, der gemeinsam mit Eva Gallo die „Multikultitruppe“ auf Station 2 leitet, montags ausschließlich um die 106 Dienstwohnungen, die die Krankenhaus GmbH mittlerweile angemietet hat. Auch Inna, Anna, Kateryna, Yulia und Svitlana, die erst seit drei Monaten in Deutschland ist, wohnen in einer solchen Wohnung. Die müssen angemietet, intern vergeben, teilweise möbliert werden – Rudloff lacht: „Langweilig wird einem da nicht.“

Aber es lohnt sich. Zwölf neue Mitarbeiter aus der Ukraine hat die Krankenhaus GmbH mittlerweile – neun Frauen und drei Männer. Die neuen Pflegekräfte sind ein Gewinn. Auch wenn es anfangs schwer war. Die Sprachbarriere war hoch, erzählt Eva Gallo. Insbesondere den älteren Patienten musste man erklären, dass die neue Pflegekraft nicht unhöflich ist, sondern einfach nicht versteht, was gerade gesagt wurde. Mindestens eine Muttersprachlerin ist immer mit auf der Station im Einsatz.

Aber es ist mittlerweile besser geworden. Viel besser. Nur die Kinder, die lernen noch viel schneller als ihre Mütter. Es ist schon eine Weile her, da holte Inna Tkachenko den Kleinen aus dem Kindergarten ab. „Tschüss, bis morgen!“ rief er plötzlich in den Raum. Als ob er nie etwas anderes gesagt hätte.

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.