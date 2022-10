Pilotenstreik am Flughafen München: Diese Flüge fallen aus

Von: Katharina Brumbauer

Den dritten Tag in Folge streiken die Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings. Auch der Münchner Flughafen ist wieder von Flugausfällen betroffen.

München - Noch einschließlich Mittwoch, 19. Oktober, befinden sich die Eurowings-Piloten im Streik. Es ist das zweite Mal binnen 14 Tagen, dass sie die Arbeit niederlegen. Die Vereinigung Cockpit (VC) hatte zu einem neuerlichen Streik bei Eurowings aufgerufen, weil sie ein Angebot der Lufthansa-Tochter zur Reduzierung der Arbeitsbelastung als unzureichend empfanden.

Auch am Mittwoch bleiben Eurowings-Maschinen am Flughafen München am Boden © Alexander Heinl/dpa

Streik bei Eurowings: Starts und Landungen fallen auch am Flughafen München aus

Der Arbeitskampf begann am Montagfrüh. Seitdem ist auch der Flughafen München von Flugausfällen betroffen. Auf seiner Homepage gab der Airport am Morgen an, dass 13 Starts und Landungen - also insgesamt 26 Flüge - von Eurowings für den Mittwoch annulliert wurden. Nur drei Flüge sollen am dritten Streiktag stattfinden.

Pilotenstreik am Airport München: Diese Flüge fallen heute aus

nach Dortmund (DTM), EW 4065 , 8.40 Uhr

nach Hamburg (HAM), EW 7171, 8.40 Uhr

nach Düsseldorf (DUS), EW9083, 8.50 Uhr

nach Köln (CGN), EW 81, 9 Uhr

nach Palma de Mallorca (PMI), EW 1786, 11.35 Uhr

nach Düsseldorf (DUS), EW 9085, 12.50 Uhr

nach Hamburg (HAM), EW 7175, 15.50 Uhr

nach Köln / Bonn (CGN), EW 089, 17.20 Uhr

nach Düsseldorf (DUS), EW 9089, 18.30 Uhr

nach Düsseldorf (DUS), EW 9093, 20.35 Uhr

nach Köln / Bonn (CGN), EW 087, 20.50 Uhr

nach Dortmund (DTM), EW 4063, 20.55 Uhr

nach Hamburg (HAM), EW 7177, 21.10 Uhr

von Dortmund (DTM), EW 4064, 7.50 Uhr

von Hamburg (HAM), EW 7170 , 8.05 Uhr

von Düsseldorf (DUS), EW 9082, 8.15 Uhr

von Köln (CGN), EW 80, 8.25 Uhr

von Palma de Mallorca (PMI), EW 1787, 10.45 Uhr

von Düsseldorf (DUS), EW 9084, 12.15 Uhr

von Hamburg (HAM), EW 7174, 15.10 Uhr

von Köln / Bonn (CGN), EW 088, 16.35 Uhr

von Düsseldorf (DUS), EW 9088, 17.50 Uhr

von Düsseldorf (DUS), EW 9092, 20 Uhr

von Köln / Bonn (CGN), EW 086, 20.10 Uhr

von Dortmund (DTM), EW 4062, 20.10 Uhr

von Hamburg (HAM), EW 7176, 20.20 Uhr

Streik bei Eurowings: darum geht es den Piloten

Die Piloten von Eurowings kämpfen weniger um besseres Gehalt, als vielmehr um bessere Arbeitsbedingungen. In einer ersten Verhandlungsrunde bot die Lufthansa-Tochter ein Entlastungspaket mit zehn zusätzlichen freien Tagen im Jahr und einer Verringerung der Wochenarbeitszeit um drei Stunden an. Damit war die Vereinigung Cockpit nicht zufrieden. Eurowings warnte, dass VC kein besseres Angebot werde erstreiken können, und dass der neuerliche Arbeitskampf nur zu größeren Schäden und Kundenunzufriedenheit führen würde.

Pilotenstreik: Wer mit Eurowings-Tochtergesellschaft fliegt, hat Glück

Nicht vom Streik betroffen sind Flüge der Eurowings-Tochter Discover. Auch der Flughafen Nürnberg meldete keine Ausfälle. Am Mittwochabend (23.59 Uhr) soll der Streik beendet sein. Am Donnerstag könnten an den deutschen Airports noch vereinzelt Auswirkungen des Streiks spürbar sein, der Normalbetrieb soll aber schnell wieder erreicht werden. Über den aktuellen Status ihres Fluges informieren sich Eurowings-Kunden, die von München aus fliegen möchten, auch noch am Donnerstag am besten auf der Homepage der Airline, oder auf der Website des Flughafens. (dpa/kb)

