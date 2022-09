Regen sorgt für große Schwammerl-Welle: Doch Experte warnt vor verheerenden Folgen

Von: Raffael Scherer

Pilzexperte Günther Baumgartner hält einen Rotfußröhrling in der Hand. Dieses Jahr sprießen alle Pilze auf einmal. © Stefan Rossmann

Nach dem trockenen Sommer sprießen nun im Ebersberger Forst die Pilze. Das kann laut Experte Günther Baumgartner auf lange Sicht verheerend sein.

Ebersberg - Wegen des trockenen Sommers hatten es Schwammerlsucher bis in den August nicht leicht. Doch nach den darauf folgenden regnerischen Wochen sieht es laut dem Grafinger Pilzexperten Günther Baumgartner mittlerweile wieder besser aus – zumindest vorerst.

Regen sorgt für Pilz-Welle - Doch Experte warnt vor Auswirkungen auf Artenvielfalt

Herr Baumgartner, gestern waren sie wieder am Schwammerlputzen, ist die Ernte dank des Regens also wieder besser?

Die Leute sind heilfroh. Seit zwei, drei Wochen gibt es Schwammerl in ganz erklecklicher Menge. Anthropogen betrachtet, also aus menschlicher Sicht, ist alles in Ordnung. Die Leute kommen wieder mit vollen Körben aus dem Wald.

Also alles gut?

Experte Günther Baumgartner erklärt, wie es um den heimischen Pilzbestand steht. © Josef Ametsbichler

Naja. Schwammerl wachsen ja nicht in erster Linie, damit wir eine gute Suppe haben, sondern gehören zum Naturkreislauf dazu, genau wie Bäume und Blumen. Normal kommen in den drei bis vier Monaten die Pilze immer in Wellen, dieses Jahr konzentriert es sich auf drei, vier Wochen, also eine Welle. Die Arten, die sonst im Juli und August hätten wachsen sollen, kamen wegen der Trockenheit erst jetzt, plus die, die jetzt im September kommen und auch die, die eigentlich erst im Oktober dran wären. Mal sehen, wie sich das auf lange Sicht auf die Artenvielfalt der Pilze auswirkt.

Pilze sammeln: Tipps von Experten - „Ebersberger Forst eine der Schwammerl-reichsten Stellen“

Wohin gehe ich am besten zum Sammeln?

Der Ebersberger Forst ist eine der Schwammerl-reichsten Stellen in der Gegend. Auch Osteuropäer sammeln da dieses Jahr auffällig viele, die sind dankbarer für alles, was sie finden. Bei uns gibt es Leute, die ziehen schon die Nase rauf, wenn es keine Steinpilze sind. Und am besten nur Pilze mitnehmen, die man auch wirklich kennt und genau betrachtet hat. Oft kann man sonst die halbe Schaufel wegschmeißen, weil die Pilze verwurmt sind, von Schnecken angeknabbert oder verschimmelt. 90 Prozent aller Pilzvergiftungen gibt es nicht, weil die Schwammerl giftig, sondern weil sie verfault sind.

