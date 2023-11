2000 „Autoposer“ versammeln sich im Landkreis München – Polizeieinsatz dauert bis in die frühen Morgenstunden

Von: Florian Prommer

Ihre Fahrzeuge präsentierten die sogenannten Autoposer am Wochenende im Landkreis. Die Polizei war vielerorts im Einsatz. © Screenshot/Instagram

Rund 2000 Autotuner und zig Schaulustige haben sich am Wochenende im Landkreis München versammelt. Die Polizei war natürlich auch vor Ort und ahndete etliche Verstöße.

Landkreis München - Rund 2000 Autotuner, die ihre Fahrzeuge präsentieren, 150 Polizisten, die Verstöße ahnden, und zig Schaulustige, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollen: Am Samstagabend hat sich im Landkreis München die „Autoposer-Szene“ versammelt, wie sie die Polizei nennt. Die Beamten selbst waren auch vor Ort: Von Samstag gegen 18.30 Uhr bis Sonntag gegen 2.30 Uhr führte die Verkehrspolizeiinspektion einen Schwerpunkteinsatz durch und ahndete zahlreiche Verstöße.

Anlass war, so informiert das Polizeipräsidium München, ein über die sozialen Medien verbreiteter Aufruf zur Teilnahme an einer nicht angezeigten Veranstaltung der Autoposer-Szene. Zu Beginn sammelten sich demnach bis zu 1000 Fahrzeuge im Gewerbegebiet in Aschheim. Wenig später wurde ein weiterer Veranstaltungsort bekanntgegeben: am Feringasee bei Unterföhring. Auch hier sammelten sich laut Polizei rund 500 Fahrzeuge. Im Verlauf des Abends verlagerte sich die Veranstaltungsörtlichkeit noch nach Unterföhring sowie in das Gewerbegebiet Eching. Dort fanden sich ebenfalls mehrere hundert Fahrzeuge ein. Zu der hohen Anzahl an Fahrzeugen und deren Insassen kam noch eine große Zahl an Zuschauern.

Polizei spricht Platzverweise aus

Eine solche Versammlung bleibt freilich von der Polizei nicht unbemerkt. „Wir haben unsere Augen und Ohren überall“, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums auf Anfrage. Am Einsatz waren über 150 Beamte beteiligt. Diese führten bei allen Veranstaltungsörtlichkeiten Kontrollen hinsichtlich Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführer und erlaubten Umbauten an den Fahrzeugen nach der Straßenverkehrszulassungsordnung durch. Hierbei wurden nach Angaben der Polizei Verstöße “im zweistelligen Bereich“ zur Anzeige gebracht: Teils waren Umbauten nicht im Fahrzeugschein eingetragen, teils fehlten Kennzeichen, und der ein oder anderen Teilnehmer beleidigte die Polizisten bei der Kontrolle, meldet die Polizei. Alles in allem seien es aber „kleinere Verstöße“ gewesen. Ein paar Fahrzeuge (“unter zehn“) mussten allerdings auch abgeschleppt werden, weil durch Umbauten die Zulassung erloschen war. Zudem wurden die Fahrzeugführer bezüglich der nicht genehmigten Veranstaltung belehrt und jeweils der Veranstaltungsörtlichkeiten verwiesen.

Gegen 2 Uhr sammelten sich nochmal etwa 50 Fahrzeuge an der Autobahnraststätte in Vaterstetten. Auch diese Teilnehmer der nicht angezeigten Veranstaltung wurden des Platzes verwiesen. Insgesamt haben an der Veranstaltung um die 2000 Fahrzeuge teilgenommen. Die Münchner Verkehrspolizei übernimmt die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei.

