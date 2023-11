Mann meldet seine Frau als vermisst – diese sitzt in Stadelheim

Von: Michael Acker

Drucken Teilen

Kurioser Vorfall bei der Polizei Poing: Ein Mann meldet seine Frau als vermisst. Es stellt sich heraus, dass diese im Gefängnis sitzt. Auch gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor.

Poing – Ein 31-jähriger Rumäne erschien am Freitagabend, 17. November, persönlich bei der Polizeidienststelle in Poing. Er machte sich Sorgen um seine ebenfalls rumänische Lebensgefährtin, da diese seine Anrufe nicht beantwortete. Das berichteten die Beamten am Samstag, 18. November.

Es stellte sich im Verlauf des Gespräches heraus, dass es sich bei der vermeintlich vermissten Frau um eine Beschuldigte der Polizeiinspektion Poing handelt, welche am selben Tag in Poing einen Ladendiebstahl begangen und noch während der polizeilichen Aufnahme der Anzeige wegen eines Vollstreckungshaftbefehles der Staatsanwaltschaft Baden-Baden verhaftet worden war.

Frau wird nach Stadelheim überstellt

In der JVA Stadelheim sitzt die Frau, die von ihrem Mann als vermisst gemeldet worden war. © dpa / Andreas Gebert

Die Frau wurde gegen 19 Uhr in die Frauenanstalt der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim zur Verbüßung der Freiheitsstrafe aufgrund eines anderen Diebstahles überstellt.

Bei einer Überprüfung des vorstelligen Mannes kristallisierte sich heraus, dass dieser ebenfalls durch oben genannte Behörde wegen Beihilfe zum Diebstahl zur Festnahme ausgeschrieben war. „Daher wurde dem rumänischen Arbeiter die Verhaftung erklärt“, so ein Sprecher der Poinger Dienststelle.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Der zwischenzeitlich Verhaftete konnte die angedrohte Geldstrafe im mittleren dreistelligen Bereich bar begleichen, woraufhin die Festnahme nichtig wurde und der Inhaftierte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 20.50 vor Ort in die Freiheit entlassen wurde. „Die zuvor nach München überstellte Frau ist weiterhin inhaftiert, wobei der liebende Ehemann angab, unverzüglich nach München zu fahren, um die noch ausstehende Geldstrafe seiner Frau zu begleichen“, so die Poinger Polizei.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.