Polizei durchsucht Wohnung von Radldieb und macht gefährliche Entdeckung

Die Polizei wollte die Gilchinger Wohnung eines mutmaßlichen Radldiebes durchsuchen, um Beweise sicherzustellen. Was die Fahnder vor Ort entdeckten, traf sie völlig unerwartet.

Gilching - Die Polizei wollte eigentlich einen Fahrraddieb überführen, doch als die Beamten am Donnerstag dessen Wohnung mit einem Gerichtsbeschluss in der Tasche durchsuchten, gab es eine brisante Überraschung. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Polizei hatte den Fahrraddieb identifizieren können, weil er in einem Radlladen in Argelsried ein hochwertiges E-Bike im Wert von 3.300 Euro entwendet haben soll und die Tat von einer Videokamera aufgenommen wurde. Der 46-Jährige ist polizeibekannt. Als die Beamten nun in Gilching an seiner Tür klingelten, war er nicht zuhause. Die Polizisten riefen den Schlüsseldienst und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung. Wie erwartet, entdeckten sie mutmaßliches Diebesgut: sechs Fahrräder und vier Tretroller. Beute, die die Polizei auf einen Wert von circa 1.500 Euro schätzt.

Der Betrag verrät es: Das hochwertige E-Bike, weshalb die Beamten angerückt waren, war unauffindbar. Dafür mangelte es nicht an unerwarteten Entdeckungen in dieser Wohnung.

Technische Sondergruppe musste wegen Handgranate anrücken

Die Fahnder stießen auf mehrere frische Marihuana-Pflanzen und diverse Betäubungsmittelutensilien. Richtig brenzlig wurde es, als sie eine Handgranate bemerkten.

Nachdem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie scharf war, wurde eine Spezialisten-Einheit verständigt. Nach deren Begutachtung stellte sich heraus, dass es sich um eine amerikanische Übungshandgranate handelte. Sie wurde zur Entschärfung mitgenommen.

Die Durchsuchung förderte zudem diverse Hieb-und Stichwaffen sowie gestohlene Bekleidung samt Diebstahlssicherung zu Tage. Die Waffen wurden zur waffenrechtlichen Prüfung sichergestellt, zwecks der Herkunft der gestohlenen Bekleidungstücke sind weitere Ermittlungen nötig.

