Von: Günter Hiel

In Haar (Landkreis München) ist eine verweste Frauenleiche gefunden worden. Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen festgenommen. © David Inderlied/dpa/Illustration

In einem Keller in Haar ist eine bereits verweste Leiche gefunden worden. Die Polizei konnte nun einen Tatverdächtigen festnehmen.

Update vom 31. Januar: Nachdem eine verweste Leiche in einem Keller in Haar (Landkreis München) gefunden wurde, ist nun ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Am Montagvormittag würden weitere Details bekanntgegeben, kündigte die Polizei am Morgen an. Die tote erwachsene Frau war am späten Donnerstagabend, 27. Januar, in einer Tonne gefunden worden.

Leiche in Haar gefunden: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach ersten Erkenntnissen sei sie an Verletzungen nach „Beibringung spitzer Gewalt“ gestorben, teilten die Ermittler kurz nach dem Fund mit. Das habe eine erste Obduktion ergeben.

Leiche in Haar gefunden: Frau war bereits verwest

Erstmeldung vom 28. Januar:

Haar - Wie die Polizei mitteilt, ging der Notruf gegen 22.30 Uhr ein. Im Keller eines Haarer Anwesens hatten Anwohner in einer Tonne eine Leiche entdeckt. Diese war bereits verwest. Eine Obduktion im Münchner Institut für Rechtsmedizin am Freitagmorgen ergab, dass es sich bei der Leiche um eine bislang unbekannte, erwachsene, weibliche Person handelt. Nach dem jetzigen Erkenntnisstand war sie durch Verletzungen gestorben, die ihr mit einem spitzen Gegenstand zugefügt worden waren.

Haar bei München: Leiche entdeckt - Ermittlungen laufen

Die Münchner Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Zu einem möglichen Tatablauf, Tathintergrund oder auch

Tatmotiv gibt es bislang noch keine konkreten Erkenntnisse. Die Identität der Frau ist Polizeiangaben zufolge ebenfalls noch ungeklärt.

